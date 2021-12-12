جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور منتشر شد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۰۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴۰۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴۰۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بهشرح زیر است:
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک: اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی
پیوست شماره سه: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (بهانضمام برنامه، فعالیت و بهای تمامشده و بودجه مناطق آزاد تجاری صنعتی)
پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمامشده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمامشده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)
گزارش بودجه استانها.
* حامد زیرکی
