دریافت 6 MB کد مطلب 5375891 https://mehrnews.com/xWJ35 ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۳۰ کد مطلب 5375891 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۳۰ حقوق ۸۳ میلیونی نمایندگان مجلس کذب است توضیحات نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق نمایندگان مجلس را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تذکرات بودجهای نمایندگان به دولت/ افزایش حقوق عادلانه باشد طرح شفافیت سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد خالص دریافتی حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟ حقوقهای نجومی باید در شرکتهای دولتی بررسی شود برچسبها نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی حقوق و دستمزد حقوق های نجومی
نظر شما