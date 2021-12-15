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کد مطلب 5375891
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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۳۰

حقوق ۸۳ میلیونی نمایندگان مجلس کذب است

حقوق ۸۳ میلیونی نمایندگان مجلس کذب است

توضیحات نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق نمایندگان مجلس را مشاهده می‌کنید.

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