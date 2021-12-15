فراخوان حضور در نمایشگاه کتاب بولونیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با انتشار فراخوانی از تشکل‌های صنفی نشر، ناشران، نهادها، مؤسسات و آژانس‌های ادبی سراسر کشور دعوت کرد در پنجاه‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا که سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود، حضور پیدا کنند.

نمایشگاه کتاب بولونیا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین نمایشگاه‌های کتاب دنیا در حوزه کتاب کودک و نوجوان هرساله پذیرای بسیاری از فعالان نشر است. با توجه به برپایی غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه کتاب بولونیا ۲۰۲۲ (۱ فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۱) توسط بخش بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران، فراخوان مذکور برای ثبت‌نام و ارائه برنامه جهت حضور در این‌نمایشگاه با توجه به ضوابط و زمان‎های اعلام‌شده، منتشر شد.

به این‌ترتیب متقاضیان می‌توانند از روز سه‌شنبه (۱۴۰۰/۰۹/۲۳) تا (۱۴۰۰/۰۹/۳۰) سه‌شنبه هفته آینده به پایگاه الکترونیکی خانه کتاب و ادبیات ایران ایران به نشانی www.ketab.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

اختصاص فضا در غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران همراه با امکانات نمایش آثار، درج مشخصات فارسی و چکیده انگلیسی عناوین منتخب در کاتالوگ الکترونیکی کتاب‌های ایرانی عرضه‌شده در نمایشگاه و اخذ دعوت‌نامه از نمایشگاه کتاب بولونیا از جمله امکانات و تسهیلاتی است که برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته است.

متقاضیان نیز باید تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در سایت ketab.ir ثبت‌نام کنند و برنامه‌های خود را ارائه‌ دهند. در صورت کسب شرایط حضور باید تفاهم‌نامه همکاری را امضا کرده و یک نفر را به‌عنوان متصدی غرفه به‌صورت ثابت (contact person) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ معرفی کنند. همچنین باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ کتاب‌های مناسب و قابل‌عرضه در نمایشگاه را پیشنهاد و معرفی کنند. تهیه رایت کاتالوگ (مطابق شیوه‌نامه مربوط) و ارائه ترجمه متن چکیده کتاب‌ها (ترجیحاً به زبان انگلیسی یا ایتالیایی) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ و انتقال کتاب‌های منتخب مطابق فهرست اعلام‌شده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به محل غرفه نیز از دیگر اقداماتی است که متقاضیان باید انجام دهند.

بدیهی است بر اساس اولویت‌های مربوط و ظرفیت محدود، نسبت به انتخاب و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در این خصوص اقدام خواهد شد.

کتاب‌های قابل عرضه در این نمایشگاه نیز باید مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قابلیت عرضه در بازارهای جهانی نشر و امکان فروش حق نشر (رایت) به ناشران سایر کشورها را داشته باشند؛ همچنین تألیفی بودن کتاب‌های پیشنهادی (ارجحیت با کتاب‌های منتشرشده به زبان‌های خارجی و یا کتاب‌های دوزبانه به یکی از زبان‌های دیگر نظیر انگلیسی، ایتالیایی، عربی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و... و نیز کتاب‌های برگزیده در یکی از جوایز یا جشنواره‌های ملی یا بین‌المللی است)، جدیدالانتشار بودن کتاب‌های پیشنهادی (اولویت با کتاب‌هایی است که آخرین ویرایش و یا تجدید چاپ آن در پنج سال اخیر باشد)، تناسب موضوعی کتاب‌های پیشنهادی با موضوع نمایشگاه (نمایشگاه با موضوع حوزه‌ کودک و نوجوان برگزار می‌شود) و تهیه بروشور و چکیده ۱۵۰ کلمه‌ای به زبان انگلیسی برای کتاب‌های ارائه‌شده نیز از جمله شرایط حضور در این نمایشگاه است.

ناشرانی که کتاب‌هایی به زبان غیر فارسی چاپ کرده یا حق نشر کتاب‌های خود را به ناشران خارجی فروخته‌اند، ناشرانی که تصویرگر و نویسنده آثارشان جوایز بین‌المللی دریافت کرده‌ باشند در اولویت انتخاب برای حضور قرار دارند؛ ارائه برنامه منسجم حضور، قرار ملاقات و آماده‌سازی کاتالوگ به زبان انگلیسی و ایتالیایی و ارائه برنامه‌ برای معرفی و مذاکره درباره آثار خود در غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای عرضه آثار در بازار نشر بین‌الملل از دیگر اولویت‌های انتخاب ناشران برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا است.

پذیرش بر اساس وصول تقاضا و ارائه مستندات مبنی بر توانایی اجرای اقدامات متقاضیان و دارا بودن اولویت‌های یاد شده، است.