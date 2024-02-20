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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

توسط کانون پرورش فکری؛

کتاب برگزیده نمایشگاه بولونیا ۲۰۲۴ منتشر می‌شود

کتاب برگزیده نمایشگاه بولونیا ۲۰۲۴ منتشر می‌شود

کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» به عنوان کتاب برگزیده نمایشگاه تصویرگری بولونیا ۲۰۲۴ به‌زودی توسط کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» با تصویرگری نجلا مهدوی‌اشرف که به‌تازگی برگزیده پنجاه‌وهشتمین نمایشگاه تصویرگری بولونیا ۲۰۲۴ شده، به زودی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود.

در نمایشگاه تصویرگری بولونیا، ۳ هزار و ۵۲۰ اثر شرکت کردند که کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» در مرحله اول بررسی بین ۳۴۴ اثر راه یافته قرار داشت.

این کتاب نوشته یوسف قوجق است و با تصویرگری نجلا مهدوی‌اشرف برای گروه سنی نونهال (بالای ۹ سال) عرضه می‌شود.

در بخشی از کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» آمده است:

«آیلار آن شب، خواب عجیبی دید. در خواب با تعجب، به دیوار بلند اطراف خانه‌شان نگاه می‌کرد. دیواری که تا آن روز، هرگز ندیده بود. یکهو صدای بال پرستوها و جیک‌جیک جوجه‌هایشان را شنید. بالای سرش بودند و انگار با خشم، به طرفش می‌آمدند. بعد مرغ‌ها، خروس‌ها و جوجه‌هایشان را دید. غازها و اردک‌ها پشت سر آنها می‌آمدند.

دست‌های آیلار خالی بود. دانه‌ای نداشت تا به پرستوها و جوجه‌هایشان بدهد، ارزنی نداشت که برای مرغ‌ها، خروس‌ها و جوجه‌هایشان بریزد. پوست خربزه و هندوانه هم نداشت تا به غازها و اردک‌ها بدهد. یکهو نگاهش افتاد به دار قالی....»

این‌کتاب با ۲۴ صفحه و شمارگان ۲ هزار نسخه چاپ می‌شود.

کد مطلب 6032772

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