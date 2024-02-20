به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» با تصویرگری نجلا مهدوی‌اشرف که به‌تازگی برگزیده پنجاه‌وهشتمین نمایشگاه تصویرگری بولونیا ۲۰۲۴ شده، به زودی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود.

در نمایشگاه تصویرگری بولونیا، ۳ هزار و ۵۲۰ اثر شرکت کردند که کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» در مرحله اول بررسی بین ۳۴۴ اثر راه یافته قرار داشت.

این کتاب نوشته یوسف قوجق است و با تصویرگری نجلا مهدوی‌اشرف برای گروه سنی نونهال (بالای ۹ سال) عرضه می‌شود.

در بخشی از کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» آمده است:

«آیلار آن شب، خواب عجیبی دید. در خواب با تعجب، به دیوار بلند اطراف خانه‌شان نگاه می‌کرد. دیواری که تا آن روز، هرگز ندیده بود. یکهو صدای بال پرستوها و جیک‌جیک جوجه‌هایشان را شنید. بالای سرش بودند و انگار با خشم، به طرفش می‌آمدند. بعد مرغ‌ها، خروس‌ها و جوجه‌هایشان را دید. غازها و اردک‌ها پشت سر آنها می‌آمدند.

دست‌های آیلار خالی بود. دانه‌ای نداشت تا به پرستوها و جوجه‌هایشان بدهد، ارزنی نداشت که برای مرغ‌ها، خروس‌ها و جوجه‌هایشان بریزد. پوست خربزه و هندوانه هم نداشت تا به غازها و اردک‌ها بدهد. یکهو نگاهش افتاد به دار قالی....»

این‌کتاب با ۲۴ صفحه و شمارگان ۲ هزار نسخه چاپ می‌شود.