به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «خندوانه» شبکه نسیم با ۳۵/۶ درصد مخاطب در صدر برنامه‌های تلویزیون در آبان ماه بوده است.

مستند «حیات‌وحش» شبکه مستند با ۳۱/۵ درصد بیننده در رتبه دوم علاقه‌مندی‌های مخاطبان قرارگرفته و برنامه «فوتبال برتر» (پخش زنده مسابقات فوتبال کشور) شبکه سه سیما نیز در این نظرسنجی با ۲۶/۸ درصد حائز رتبه سوم شده است.

بر مبنای این آمار و در دسته بندی برنامه‌های خانوادگی، سیمای خانواده شبکه یک با ۱۱/۹ درصد، به خانه برمی‌گردیم از شبکه ۵ با ۱۱/۷ درصد، عصر خانواده از شبکه ۲ با ۸/۳ درصد مخاطب به ترتیب پرمخاطب‌ترین برنامه‌ها با محوریت خانواده و سبک زندگی سیما بودند.

در میان برنامه‌های صبحگاهی سیما، به ترتیب صبح‌به‌خیر ایران از شبکه یک سیما با ۱۰/۶ درصد مخاطب، سلام صبح‌به‌خیر از شبکه سه سیما با ۸ درصد و صبحی دیگر از شبکه آموزش با ۶ درصد مخاطب، برنامه‌های پربیننده صبح تلویزیون در آبان ماه بودند.

در میان برنامه‌های سرگرمی محور تلویزیون، خندوانه شبکه نسیم با ۳۵/۶ درصد مخاطب، حیات‌وحش شبکه مستند با ۳۱/۵ درصد، اعجوبه‌ها شبکه سه سیما با ۱۹/۸ درصد و سیم آخر شبکه سه سیما با ۱۶/۹ درصد پرمخاطب ترین برنامه‌های این بخش بودند.

برنامه‌های ورزشی سیما نیز مورد توجه مخاطبان بوده‌اند. در بخش پخش زنده مسابقات، فوتبال برتر (پخش زنده فوتبال لیگ برتر) با ۲۶/۸ درصد مخاطب و گزارش ورزشی با ۱۶/۴ درصد از شبکه ۳ و در بخش برنامه‌های ورزشی تولیدی، فوتبال برتر (کارشناسی فوتبال) با ۱۵/۸ درصد از شبکه ۳، برنامه‌های لذت فوتبال با ۱۵/۶ درصد، فوتبال ۱۲۰ با ۱۵/۴ درصد، ویدئو چک با ۱۲/۵ درصد و شب‌های فوتبالی با ۱۲/۲ درصد از شبکه ورزش به ترتیب پرمخاطب ترین برنامه‌های ورزشی سیما بودند.

در میان برنامه‌های سیاسی و اندیشه محور سیما، برنامه‌های جهان آرا با ۴/۶ درصد از شبکه افق، تهران ۲۰ با ۳/۹ درصد از شبکه تهران، بدون توقف با ۳/۳ درصد از شبکه ۳ و معرفت با ۳/۳ درصد از شبکه چهارم سیما به ترتیب برنامه‌های پرمخاطب این بخش بودند.

در ماه آبان همچنین برنامه‌های دکتر سلام با ۱۲/۸ درصد از شبکه آموزش، طبیب با ۱۱/۷ درصد از شبکه ۳، ضربان با ۸/۹ درصد از شبکه سلامت و انارستان با ۸/۸ درصد از شبکه افق برنامه‌های پرمخاطب حوزه سلامت در ماه آبان شدند.

در بین برنامه‌های علمی‌- آموزشی، برنامه‌های مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش با ۷/۳ درصد مخاطب، چهارسوی علم با ۴/۱ درصد و چرخ با ۱/۱ درصد از شبکه چهار سیما بیشترین بیننده را داشته‌اند.

بر اساس این نظرسنجی کلبه عموپورنگ با ۱۹/۲ درصد پرمخاطب ترین برنامه حوزه کودکان و نوجوانان در آبان ماه بود.

همچنین برنامه‌های سمت خدا با ۱۸/۲ درصد مخاطب، یاد خدا از شبکه قرآن با ۱۱/۴ درصد مخاطب و درس‌هایی از قرآن از شبکه اول سیما با ۸/۹ درصد مخاطب به ترتیب پرمخاطب ترین برنامه‌های معارفی تلویزیون در ماه آبان بودند.

در این گزارش ۲۰/۷ درصد از پاسخگویان بیننده تکرار برنامه‌های سیما از طریق اینترنت (سایت‌های آپارات و تلوبیون و…) بوده‌اند و ۲۲/۸ درصد از پاسخگویان حاشیه‌ها و رویدادهای برنامه‌های شبکه‌های سیما را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کنند.