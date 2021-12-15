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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۲

نظرسنجی جدید برنامه‌های سیما/ پربیننده‌ها در هر ژانر کدام بود؟

نظرسنجی جدید برنامه‌های سیما/ پربیننده‌ها در هر ژانر کدام بود؟

نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما درباره سریال‌های سیما در آبان ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۷۹/۷ درصد مردم بیننده برنامه‌های سیما بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «خندوانه» شبکه نسیم با ۳۵/۶ درصد مخاطب در صدر برنامه‌های تلویزیون در آبان ماه بوده است.

مستند «حیات‌وحش» شبکه مستند با ۳۱/۵ درصد بیننده در رتبه دوم علاقه‌مندی‌های مخاطبان قرارگرفته و برنامه «فوتبال برتر» (پخش زنده مسابقات فوتبال کشور) شبکه سه سیما نیز در این نظرسنجی با ۲۶/۸ درصد حائز رتبه سوم شده است.

بر مبنای این آمار و در دسته بندی برنامه‌های خانوادگی، سیمای خانواده شبکه یک با ۱۱/۹ درصد، به خانه برمی‌گردیم از شبکه ۵ با ۱۱/۷ درصد، عصر خانواده از شبکه ۲ با ۸/۳ درصد مخاطب به ترتیب پرمخاطب‌ترین برنامه‌ها با محوریت خانواده و سبک زندگی سیما بودند.

در میان برنامه‌های صبحگاهی سیما، به ترتیب صبح‌به‌خیر ایران از شبکه یک سیما با ۱۰/۶ درصد مخاطب، سلام صبح‌به‌خیر از شبکه سه سیما با ۸ درصد و صبحی دیگر از شبکه آموزش با ۶ درصد مخاطب، برنامه‌های پربیننده صبح تلویزیون در آبان ماه بودند.

در میان برنامه‌های سرگرمی محور تلویزیون، خندوانه شبکه نسیم با ۳۵/۶ درصد مخاطب، حیات‌وحش شبکه مستند با ۳۱/۵ درصد، اعجوبه‌ها شبکه سه سیما با ۱۹/۸ درصد و سیم آخر شبکه سه سیما با ۱۶/۹ درصد پرمخاطب ترین برنامه‌های این بخش بودند.

برنامه‌های ورزشی سیما نیز مورد توجه مخاطبان بوده‌اند. در بخش پخش زنده مسابقات، فوتبال برتر (پخش زنده فوتبال لیگ برتر) با ۲۶/۸ درصد مخاطب و گزارش ورزشی با ۱۶/۴ درصد از شبکه ۳ و در بخش برنامه‌های ورزشی تولیدی، فوتبال برتر (کارشناسی فوتبال) با ۱۵/۸ درصد از شبکه ۳، برنامه‌های لذت فوتبال با ۱۵/۶ درصد، فوتبال ۱۲۰ با ۱۵/۴ درصد، ویدئو چک با ۱۲/۵ درصد و شب‌های فوتبالی با ۱۲/۲ درصد از شبکه ورزش به ترتیب پرمخاطب ترین برنامه‌های ورزشی سیما بودند.

در میان برنامه‌های سیاسی و اندیشه محور سیما، برنامه‌های جهان آرا با ۴/۶ درصد از شبکه افق، تهران ۲۰ با ۳/۹ درصد از شبکه تهران، بدون توقف با ۳/۳ درصد از شبکه ۳ و معرفت با ۳/۳ درصد از شبکه چهارم سیما به ترتیب برنامه‌های پرمخاطب این بخش بودند.

در ماه آبان همچنین برنامه‌های دکتر سلام با ۱۲/۸ درصد از شبکه آموزش، طبیب با ۱۱/۷ درصد از شبکه ۳، ضربان با ۸/۹ درصد از شبکه سلامت و انارستان با ۸/۸ درصد از شبکه افق برنامه‌های پرمخاطب حوزه سلامت در ماه آبان شدند.

در بین برنامه‌های علمی‌- آموزشی، برنامه‌های مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش با ۷/۳ درصد مخاطب، چهارسوی علم با ۴/۱ درصد و چرخ با ۱/۱ درصد از شبکه چهار سیما بیشترین بیننده را داشته‌اند.

بر اساس این نظرسنجی کلبه عموپورنگ با ۱۹/۲ درصد پرمخاطب ترین برنامه حوزه کودکان و نوجوانان در آبان ماه بود.

همچنین برنامه‌های سمت خدا با ۱۸/۲ درصد مخاطب، یاد خدا از شبکه قرآن با ۱۱/۴ درصد مخاطب و درس‌هایی از قرآن از شبکه اول سیما با ۸/۹ درصد مخاطب به ترتیب پرمخاطب ترین برنامه‌های معارفی تلویزیون در ماه آبان بودند.

در این گزارش ۲۰/۷ درصد از پاسخگویان بیننده تکرار برنامه‌های سیما از طریق اینترنت (سایت‌های آپارات و تلوبیون و…) بوده‌اند و ۲۲/۸ درصد از پاسخگویان حاشیه‌ها و رویدادهای برنامه‌های شبکه‌های سیما را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کنند.

کد مطلب 5376008
عطیه موذن

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    نظرات

    • رب IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
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      خدا می دانه درهرصورت ، جدای از همه تفاسیر و مطالب ایجاد شده آمادگی لازم برای همکاری با هر نهادی را جهت تحقق اهداف نظام دارم.
    • d r x IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      زبان بازی نمیکنم انتقادهای گذشته را هنوزم قبول دارم ولی نیروی جهادی حداقل به بازار ، اقتصاد و معیشت طبقات مختلف شوک وارد نمی کنه برای ریاست ، شهرت ،سیاسی کاری و.. یعنی برای اهداف ، منافع شخصی جناحی ، گروهی ،سیاسی و... حداقل 10ضربه مهلک به نظام وارد نمیکنه بازهم نیروی های جهادی هرکه هستند دلسوزترند.
    • d r x IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
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      پاسخ
      ریاست جمهور که طی همین مدت کوتاه خیلی یرنامه های مفید انجام داده اند و هدفشان تحقق دهه پیشرفت و عدالته . بیشتر برنامه ها رادر همین راستا( عدالت ) انجام می دهندوام بدن ضامن چند برابر دریافتی سهام عدالت که همین موارد را در دولت قبل ندیدیم و لی آقای رئیسی هر چه به مذاقشان خوش نمی اید میگن به تو چه.
    • d r x IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این همه دفاع از جامعه زنان صحیح نیست. گروهی زیادی از جامعه زنان تمام زحمات و تلاشهای انجام شده افرادانقلابی، خون شهیدان، ایثار ایثارگران .خون دل آزادگان و ... را پایمال و نابود کرده و باز هم نابود میکنند و باز مورد دفاع تمام قد مسئولان واقع میشوند. چرا میگویید حق ناحق زن (باید) پرداخت بشو د.
    • d r x IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
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      پاسخ
      کار ، رویه و سخن شما در قوه قضائیه که مسئول سابق آن دستگاه بودید دائم باید باید باید حق زنان پرداخت بشه بود .
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
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      پاسخ
      مشه حسنی ما اینیم.راستش شاد و ذوق زده نیستم از اوضاع فعلی خیلی هم ناراحتم . خواستم تنوع و تغییر احوالی ایجاد بشه . خداوند این تغییر احوال و عافیت را ایجاد نماید.
    • ناشناس IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      در 10 سال اخیر تمام بازی های تیم فوتبال اسقلال تهران را تماشا حداقل نتایج را دنبال مینمایم. تنوع و سرگرمی مفیدی بوده که برای زندگی و شغلم نیز موثر واقع شده است.به آقای غفوری بعد از ورود ایشان به استقلال ارادت فراوانی پیدا نمودم حتی جدایی ایشان از استقلال و پیوستن به فولاد را ناراحت کننده محسوب نمودم
    • ناشناس IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      زیرا به واقع برای اسقلال زحمت کشیدند و بازیکنی موثر بودند. در موفقیتها ی این تیم، روزهای شیرین و تلخ این تیم همراه بودند.ولی سوال اینجاست در حاکمیت امروز کشور همه نه عده ای دانسته یا ندانسته هرچه سهم رفاه و امکانات بیشتری دریافت مینمایند خیانت بیشتری هم میکنند.
    • ناشناس IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      دانسته و ندانسته تفاوت جادو و ومعجزه را میبنند ولی توسط خیانتکاران جوزده می شوند.اگر مواضع ما جهت خوشایند عده ای احمق است دین و دنیای خود را فروخته ایم.یقین داشته باشید با این کارها نزد هیچ فرد و گروهی محبوب نخواهید شد.
    • ناشناس IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خداوند چنین بزرگی به برادر شما عنایت فرموده که بعد از تشخیص صلاح دور بودن از صحنه های ظاهری انقلاب و کشور نزد خداوند روسفید هستم و راضی نیستم بیش از این به آبروی این حاکمیت الهی ،ولایت، شهدا ، حامیان و وفاداران نظام و کشور لطمه بخورد. مو فکر میکردم شما از دیار مردان هستید.

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