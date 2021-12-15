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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۱

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان:

گاز ادارات پرمصرف در کردستان قطع می‌ شود

گاز ادارات پرمصرف در کردستان قطع می‌ شود

سنندج- مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: دستگاه های اجرایی موظفند که میزان مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دهند در غیر این صورت با قطع جریان گاز مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله گری اظهار کرد: هم اکنون ۵۷۵ هزار مشترک در بخش‌های خانگی، اداری و صنعتی از خدمات شرکت گاز کردستان بهره‌مند هستند که دستگاه‌های اجرایی با داشتن موتورخانه‌ها یکی از بخش‌های پرمصرف محسوب می‌شوند.

وی افزود: ادارات مکلف هستند موتورخانه‌ها را به سیستم هوشمند مجهز کنند تا سیستم گرمایشی به صورت زمان بندی شده روشن و خاموش شود.

وی با بیان اینکه دمای داخل سالن ادارات باید ۱۸ درجه و اتاق‌ها ۲۱ درجه باشد، افزود: سیستم گرمایشی دستگاه‌های مختلف باید یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری روشن و یک ساعت پیش از تعطیلی خاموش شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان بر لزوم خاموشی سیستم گرمایشی ادارات در روزهای تعطیلی تأکید کرد و گفت: سیستم گرمایشی اتاق نگهبانی ادارات هم باید از سیستم اصلی مجموعه جدا باشد تا نیازی به روشن ماندن موتورخانه نباشد.

فعله‌گری اظهار کرد: باید مشترکانی که سیستم موتورخانه مرکزی گرمایشی دارند در سامانه شرکت گاز ثبت نام کنند تا نسبت به بررسی وضعیت فنی آنها و بهینه‌سازی سیستم به صورت رایگان اقدام شود.

وی افزود: با اختصاص و پرداخت هزینه‌های لازم توسط شرکت ملی گاز ایران، سیستم موتورخانه مشترکان در بخش‌های سرویس و تنظیم مشعل، عایق‌کاری تأسیسات و نصب دستگاه ضد رسوب مغناطیسی ارزیابی، اصلاح و بهینه‌سازی می‌شود.

کد مطلب 5376021

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