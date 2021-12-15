گاز ادارات پرمصرف در کردستان قطع می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله گری اظهار کرد: هم اکنون ۵۷۵ هزار مشترک در بخش‌های خانگی، اداری و صنعتی از خدمات شرکت گاز کردستان بهره‌مند هستند که دستگاه‌های اجرایی با داشتن موتورخانه‌ها یکی از بخش‌های پرمصرف محسوب می‌شوند.

وی افزود: ادارات مکلف هستند موتورخانه‌ها را به سیستم هوشمند مجهز کنند تا سیستم گرمایشی به صورت زمان بندی شده روشن و خاموش شود.

وی با بیان اینکه دمای داخل سالن ادارات باید ۱۸ درجه و اتاق‌ها ۲۱ درجه باشد، افزود: سیستم گرمایشی دستگاه‌های مختلف باید یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری روشن و یک ساعت پیش از تعطیلی خاموش شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان بر لزوم خاموشی سیستم گرمایشی ادارات در روزهای تعطیلی تأکید کرد و گفت: سیستم گرمایشی اتاق نگهبانی ادارات هم باید از سیستم اصلی مجموعه جدا باشد تا نیازی به روشن ماندن موتورخانه نباشد.

فعله‌گری اظهار کرد: باید مشترکانی که سیستم موتورخانه مرکزی گرمایشی دارند در سامانه شرکت گاز ثبت نام کنند تا نسبت به بررسی وضعیت فنی آنها و بهینه‌سازی سیستم به صورت رایگان اقدام شود.

وی افزود: با اختصاص و پرداخت هزینه‌های لازم توسط شرکت ملی گاز ایران، سیستم موتورخانه مشترکان در بخش‌های سرویس و تنظیم مشعل، عایق‌کاری تأسیسات و نصب دستگاه ضد رسوب مغناطیسی ارزیابی، اصلاح و بهینه‌سازی می‌شود.