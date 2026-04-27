به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعلهگری عصر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان از اجرای گسترده طرح ملی بهینهسازی موتورخانهها در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۳۲۵۹ واحد موتورخانه مسکونی و تجاری با اعتباری بالغ بر ۴۲۵ میلیارد ریال در استان بهینهسازی شده است.
فعلهگری در تشریح جزئیات این طرح با اشاره به اهداف کلان آن افزود: طرح ملی بهینهسازی موتورخانهها در راستای سیاستهای صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی، از سوی شرکت ملی گاز ایران به شرکتهای تابعه ابلاغ شده و در حال اجراست.
وی با بیان اینکه این طرح بهصورت رایگان و اختیاری برای مشترکان اجرا میشود، ادامه داد: اجرای آن میتواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در مصرف گاز طبیعی صرفهجویی ایجاد کند که این میزان، نقش قابل توجهی در مدیریت مصرف انرژی دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با دعوت از مشترکان برای مشارکت در این طرح، تأکید کرد: یکی از مهمترین اهداف اجرای این برنامه، شناسایی و کاهش عوامل هدررفت گاز در موتورخانهها است که عمدتاً ناشی از عدم تنظیم صحیح تجهیزات و نبود عایقکاری مناسب است.
وی افزود: در قالب این طرح، سه اقدام اساسی شامل تنظیم مشعل، نصب رسوبگیر و اجرای عایقکاری انجام میشود که تأثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی و هزینههای مربوطه دارد.
فعلهگری همچنین به سایر اقدامات تکمیلی اشاره کرد و گفت: انجام معاینه فنی موتورخانهها، استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند، عایقکاری منابع انبساط و نصب تجهیزات کاهنده رسوب از جمله راهکارهایی است که در این طرح به کار گرفته میشود.
وی با اشاره به روند اجرای طرح خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این برنامه تاکنون، یکهزار و ۲۷۶ موتورخانه بهینهسازی شده و مجموع زیربنای تحت پوشش این طرح به بیش از یک میلیون و ۵۷۰ هزار متر مربع رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه با اشاره به نحوه بهرهمندی از این طرح ملی تصریح کرد: با توجه به محدودیت زمانی مصوبه شورای اقتصاد تا سال ۱۴۰۵، از مشترکان دارای موتورخانه مرکزی درخواست میشود هرچه سریعتر با مراجعه به بخش «بهینهسازی موتورخانه» در سایت شرکت ملی گاز ایران نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش مصرف انرژی، نقش مهمی در حفظ منابع ملی، کاهش هزینههای خانوار و بهبود بهرهوری در بخش ساختمان ایفا میکند.
