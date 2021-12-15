رصد وضعیت تحصیلی برای ارتقای کیفیت آموزشی-تربیتی مدارس شاهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمدرضا رزاقی؛ با اشاره به اینکه شناسنامه فعالیت‌های آموزشی پرورشی و اجرایی مدارس شاهد در حال اجراست، اظهار کرد: شناسنامه فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و اجرایی مدارس شاهد به عنوان چارچوب فعالیت‌های این مدارس در دو سال گذشته به صورت متناوب و با در نظر گرفتن زیست بوم جدید در حال بهره برداری است اما تا بهره‌برداری کامل نیاز به ایجاد شرایط مناسب در استان‌ها و مناطق است.

وی افزود: شناسنامه فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و اجرایی مدارس، به عنوان چارچوب فعالیت‌های مدارس شاهد، در وهله اول در راستای استانداردسازی این مدارس که طبق آخرین اساسنامه طرح شاهد از شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده در حکم راهبردی برای تحقق این مهم است. همچنین «ایجاد سبک منسجم مدارس شاهد» که از برنامه‌های اولیه این اداره کل بوده است را نیز محقق خواهد کرد.

رزاقی ادامه داد: مدارس شاهد، علاوه بر ساعات و فعالیت‌های جاری تمام مدارس، موظف به رعایت قوانین و مقررات و به ویژه برنامه درس ملی هستند، همچنین برنامه‌های اختصاصی نیز برای این مدارس تعریف شده است که کیفیت و شیوه‌های اجرا متناسب با شرایط و مقتضیات مدرسه و با توجه به نظر شورای مدرسه سیاست گذاری می‌شود و نقش شناسنامه، ایجاد چارچوبی یکپارچه در بین تمام مدارس شاهد کشور نسبت به ضرورت و حُسن اجرا است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: «شاداب سازی مدرسه» به عنوان مقدمه «ایجاد و تقویت شوق به یادگیری» در دانش‌آموزان از طریق محتوای تدوین شده در شناسنامه و در قالب راهبردهای آموزشی، پرورشی و اجرایی با در نظر گرفتن زیرنظام های سندتحول کاربرد شناسنامه را به عنوان عاملی در جهت ارتقای کیفیت فعالیت مدارس نشان دار کرده است.

وی گفت: اجرای سند تحول به دور از هرگونه شعار زدگی در شناسنامه با توجه به ساحت‌های شش گانه و در راستای چشم انداز تعیین شده مدرسه و حاکمیت اهداف انتخابی با توجه به دوره تحصیلی در ارتباط با ساحت‌های شش گانه به عنوان روح حاکم بر فعالیت‌های مدرسه یکی از نزدیک ترین راهبردها در جهت اجرای سندتحول درون مدرسه است که مفتخریم شناسنامه این امکان را فراهم می‌کند.

رزاقی گفت: یکی از مهم ترین اختصاصات شناسنامه مدارس شاهد این است که هر مدرسه با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی، اقتضائات بومی محلی، با تشخیص و اولویت بندی فعالیت‌ها از سوی ارکان مدرسه و امکانات موجود، نحوه اجرای فعالیت‌ها را «انتخاب، برنامه ریزی، اجرا و در نهایت درون مدرسه ارزیابی» می‌کند.

رزاقی درخصوص اقدامات انجام شده در ارتقای کیفیت مدارس شاهد، گفت: «توانمندسازی نیروی انسانی» از طریق برنامه ریزی و برگزاری کارگاه‌های تعاملی آموزشی ویژه آموزگاران، شورای مدرسه، مدیران مدارس شاهد، رؤسا و کارشناسان ادارات شاهد استان‌ها و مناطق، «طراحی و تدوین شناسنامه فعالیت مدارس شاهد» در راستای ایجاد سبک منسجم این مدارس برای استانداردسازی و «بازدیدهای دوره‌ای از سوی مدیرکل شاهد، معاونان و کارشناسان اداره کل شاهد» در جهت مدیریت راهبرانه و نظارت بر فرآیند حُسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها بر مبنای اهداف ساحت‌های تربیتی، اهداف دوره‌های تحصیلی و اصول حاکم بر شناسنامه مدارس شاهد، از جمله اقدامات انجام شده در ارتقای کیفیت مدارس شاهد است.

وی افزود: علاوه بر نکات بیان شده، مدیران و کادر مدارس شاهد وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان جامعه هدف را به صورت ویژه رصد کرده و آخرین وضعیت تربیتی تحصیلی آن‌ها را در جلسات ستاد شاهد مناطق با حضور مدیران مورد بررسی قرار می‌دهند تا در صورت نیاز به فعالیت‌های تکمیلی و جبرانی از طریق بنیاد شهید مورد پیگیری قرار گیرد.

رزاقی گفت: وضعیت تربیتی-تحصیلی دانش‌آموزان شاهد که در مدارس دولتی یا نمونه تحصیل می‌کنند از سوی معلمان راهنمای (طرح پراکنده شاهد) رصد شده و گزارش‌های لازم در خصوص این دانش‌آموزان، در صورت نیاز به فعالیت‌های تکمیلی به ستاد شاهد مناطق و معاونت آموزش بنیاد شهید اعلام می‌شود.