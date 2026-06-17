به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزاقی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی و هماهنگی اجرای پروژه مهر در شهرستان‌های گرمسار و آرادان با اشاره به اهمیت این طرح در نظام تعلیم و تربیت کشور اظهار کرد: پروژه مهر یک فرآیند چند بعدی است که تنها به آماده‌سازی فیزیکی مدارس محدود نمی‌شود، بلکه شامل برنامه‌ریزی آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تقویت تعامل با خانواده‌ها نیز هست.

وی افزود: تصمیماتی که در چارچوب پروژه مهر اتخاذ می‌شود، به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی اثرگذار است و می‌تواند زمینه‌ساز بهبود عملکرد مدارس و افزایش رضایتمندی دانش‌آموزان و اولیا باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مدیران مدارس در تحقق اهداف این طرح توضیح داد: مدیران آموزشی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها، شرایطی را فراهم کنند که مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی، فضاهای فیزیکی و برنامه‌های تربیتی در وضعیت مطلوب قرار گیرند.

رزاقی همچنین هماهنگی میان بخش‌های مختلف آموزش و پرورش را یکی از عوامل کلیدی موفقیت پروژه مهر دانست و تصریح کرد: هرچه این هماهنگی دقیق‌تر و منسجم‌تر باشد، کیفیت خدمات آموزشی در طول سال تحصیلی ارتقا خواهد یافت و از بروز مشکلات احتمالی در آغاز سال جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای آموزشی امن، پویا و بانشاط برای دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: توجه به ابعاد تربیتی در کنار آموزش علمی باید در اولویت برنامه‌های مدارس قرار گیرد و پروژه مهر فرصت مناسبی برای تقویت این رویکرد در نظام آموزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست، بر تداوم نظارت میدانی، ارزیابی مستمر روند اجرای برنامه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی تأکید شد.