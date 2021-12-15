انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی گفت: روز گذشته در پی اقدامات اطلاعاتی مبنی بر وجود کالای قاچاق در یک انبار، مأموران یگان امداد با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه از محل بازرسی کردند.

وی ادامه داد: در نتیجه بازرسی از این محل، ۲۷ دستگاه کولر گازی اسپیلت ۳۶ هزار و تعداد ۹ دستگاه لباسشویی خارجی که فاقد مدارک گمرکی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه طبق نظر کارشناس مربوطه ارزش محموله مکشوفه پنج میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سردار سوسنی با بیان اینکه نیروی انتظامی با قاچاقچیان کالا و وارد کنندگان کالای قاچاق به شدت مقابله خواهد کرد و اجازه جولان و سرکشی به آنها نخواهد داد.