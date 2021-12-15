قیمت انار دماوند از ۴۰ هزار تومان گذشت/ملاک «فاکتور» است

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت انار در بازار در آستانه شب یلدا گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم انار ساوه در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان، انار دماوند ۲۰ تا ۳۳ هزار تومان، انار شیراز ۲۰ تا ۲۸ هزار تومان و انار کوهستان بین ۲۲ تا ۳۵ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه در مراکز خرده فروشی حدود ۳۵ درصد سود به ارقام بالا اضافه می شود، افزود: ملا ک برای ما فاکتور است و نه چیز دیگری. وقتی بازرس به مغازه دار مراجعه می کند از او درخواست فاکتور می نماید و فروشنده باید حتما براین اساس نرخ گذاری کند به عنوان مثال اگر انار را ۳۳ هزار تومان خریده باشد با ۳۵ درصد سود (حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان) آن را ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان می تواند بفروشد.

کارگر نرخ گذاری میوه ها را براساس کیفیت آنها اعلام کرد و افزود: ما فقط بر روند عرضه میوه نظارت می کنیم که میوه با چه قیمتی از مبدا خریداری شده و با سود متناسب به فروش برسد و نقشی در تامین و تولید آن نداریم.

به گفته وی هم اکنون قیمت هرکیلوگرم کیوی نیز در میدان مرکزی میوه و تره بار ۱۸ تا ۲۴ هزار تومان، هندوانه خطی ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان، هندوانه دزفول ۳ تا ۶ هزار تومان، هندوانه محبوبی ۴ تا ۸ هزار تومان و هندوانه میناب بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان است.

کارگر قیمت هر کیلوگرم سیب زرد دماوند را بین ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم سیب قرمز دماوند نیز بین ۸ تا ۱۶ هزار تومان و قیمت سیب قرمز مراغه بین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان است.

به گفته وی قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال ۸ تا ۱۴ هزار تومان و پرتقال ناول ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان است.