به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی اظهار داشت: نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی از شب پنجشنبه ۲۵ آذر ماه وارد استان شده و سبب بارش باران و برف و کاهش دما در کلیه نواحی به ویژه نواحی جنوبی استان شده و تا اوایل شنبه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به بارش برف و باران و مه، افزود: لغزندگی و اختلال در تردد، کولاک برف و کاهش دید افقی به ویژه در جاده‌های کوهستانی نیمه جنوبی استان دور از انتظار نبوده و توصیه می‌شود از سفرهای غیر ضروری اجتناب و اقدامات پیش گیرانه انجام گیرد.

ابراهیمی با اشاره به وزش باد گاهی تا شدید، بیان کرد: احتمال پرتاب اشیا و سقوط اجسام و تابلوهای تبلیغاتی و شکستن سرشاخه‌های درختان بر اثر وزش باد شدید دور از انتظار نبوده و توصیه می‌شود از ساختمان‌های نیمه کاره و ایستادن در مکان‌هایی که احتمال سقوط اجسام وجود دارد، دوری شود.

مسئول روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی تاکید کرد: به هم استانی‌های عزیز توصیه می‌شود اقدامات پیشگیرانه لازم جهت جلوگیری از حوادث و خسارات احتمالی بعمل آوردند.