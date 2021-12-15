حضور «دیلمانج» در جشنواره کلرمون فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «دیلمانج» با نام انگلیسی «مسیر مشترک» به کارگردانی و نویسندگی نگار نقوی به چهل و چهارمین دوره جشنواره «کلرمون» فرانسه راه پیدا کرد.

این جشنواره از ۲۸ ژانویه تا ۵ فوریه برابر با ۸ تا ۱۶ بهمن ماه برگزار می‌شود.

کمیته انتخاب این رویداد از بین ۸۲۰۰ فیلم متقاضی ۷۷ فیلم را برای حضور در جشنواره انتخاب کرده است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: نگار نقوی، تهیه کننده: ایلحان شاه، مشاور پروژه: فرهاد دلارام، جانشین تهیه کننده: علیرضا زرگرانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، مدیر صدابرداری: بهروز معاونیان، طراح گریم: اکبر امیری، طراح صحنه و لباس: نگار نقوی، یاسین پناه پور، تدوین: محمد نجاریان، طراحی و ترکیب صدا: حسین مشعلی، امید محمدی پور، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حمید قاسمی، دستیار دوم کارگردان: زهرا میرزایی، منشی صحنه: نازنین نوروزیان، استوری برد: فائزه نکونام، مدیر تولید: دیاکو خاکی، مدیر تدارکات: مجید منفرد، عکاس: صمد علیزاده.