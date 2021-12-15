به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه با آغاز چهار دیدار همزمان از ساعت ۱۵ پیگیری شد.
در یکی از این بازی ها تیم تراکتور موفق شد در نیمه نخست بازی با نفت مسجد سلیمان با یک گل پیروز شود. رضا دهقانی (۱۴) برای تراکتور گلزنی کرد.
تیم نساجی در ساری میزبان تیم آلومینیوم اراک بود که تلاش دو تیم در نیمه نخست با برتری یک گله نساجی تمام شد. کریم اسلامی (۴۰) برای نساجی گلزنی کرد.
در دیگر بازی همزمان، تیم ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان هوادار بود که نیمه اول بازی با تساوی بدون گل تمام شد.
دیدار دو تیم فجر شهید سپاسی و مس رفسنجان هم در نیمه نخست با نتیجه مشابه بدون گل به پایان رسید.
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