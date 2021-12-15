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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۸:۰۳

وزارت دفاع روسیه خبر داد؛

گشت زنی دو بمب افکن روسی بر فراز دریای ژاپن

گشت زنی دو بمب افکن روسی بر فراز دریای ژاپن

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه از گشت زنی دو بمب افکن راهبردی روسیه Tu-۹۵MS بر فراز دریای اوخوتسک و دریای ژاپن خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه از گشت زنی دو بمب افکن راهبردی روسیه Tu-۹۵MS بر فراز دریای اوخوتسک و دریای ژاپن خبر داد.

این وزارتخانه به خبرنگاران گفت: دو ناو موشک انداز استراتژیک Tu-۹۵MS… یک پرواز برنامه ریزی شده را بر فراز آب‌های بی طرف دریای اوخوتسک و دریای ژاپن انجام دادند. مدت پرواز حدود ۹ ساعت بود.

لازم به ذکر است، روزنامه نیکئی ژاپن نیز پیشتر در تاریخ ۱۱ آذرماه اعلام کرد که وزارت دفاع ژاپن در حال بررسی امکان افزایش برد موشک‌های کروز این کشور است.

به نوشته این روزنامه، وزارت دفاع ژاپن قصد دارد موشک‌های کروز این کشور را که هم اکنون برد آنها حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است را ارتقا دهد.

به نوشته روزنامه نیکئی، توسعه موشک‌های کروز زمینی باید بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توسط وزارت دفاع ژاپن، تا سال ۲۰۲۵ تکمیل شود و این کشور تا سال ۲۰۲۶، توسعه موشک‌های کشتی‌ها و تا سال ۲۰۲۸ موشک‌های جت‌های جنگنده خود را تکمیل خواهد کرد.

کد مطلب 5376541

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