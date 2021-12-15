حماس در حال حاضر توان تهدید همه اراضی اشغالی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، محمود الزهار عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت: جنگ با دشمن صهیونیست ادامه دار است و رزمایش امروز تاکیدی بر آمادگی ما برای رویارویی و پایبندی ما به دفاع از قدس و مسجد الاقصی بود.

وی افزود: کابینه جدید رژیم صهیونیستی سعی دارد که وانمود کند با فلسطینیها بسیار خشن تر و سخت گیرتر است تا در جبهه داخلی صهیونیستها تاییدیه به دست آورد و نظر صهیونیستها را جلب کند.

الزهار با اشاره به وارد شدن برخی کشورهای در قطار عادی سازی با تل آویو، تاکید کرد: برخی کشورها تماماً در پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی وارد شده اند و در این مسیر حرکت می کنند.

وی گفت: حماس از صفر شروع کرد و با سنگ با دشمن مقابله کرد و در حال حاضر توانی دارد که می تواند همه اراضی اشغالی را تهدید کند.