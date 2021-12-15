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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۱:۲۶

با حضور معاون وزیر علوم صورت گرفت؛

معرفی برترین دانشگاهها و دستگاه های اجرایی در حوزه همکاری با صنعت

معرفی برترین دانشگاهها و دستگاه های اجرایی در حوزه همکاری با صنعت

با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم برترین پایان‌نامه‌های تقاضامحور، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه همکاری با صنعت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با حضور پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم و محمدسعید سیف مدیرکل ارتباط با جامعه وزارت علوم، برترین پایان نامه های تقاضا محور، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برتر در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه معرفی شدند.
در پنچمین روز هفته پژوهش و فناوری که با نام پژوهش، فناوری، علوم انسانی و علوم پایه نامگذاری شده است و در پایان بیست و یکمین گردهمایی مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزارشد؛ دستگاه‌های اجرایی برگزیده، همکاران صنعتی برگزیده بخش خصوصی و غیر دولتی در حوزه ارتباط با صنعت، دانشگاه‌های برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت، دانشگاه های برگزیده در حوزه مهارت افزایی دانشجویان و طرح‌های برگزیده صنعتی و طرح‌های برگزیده دانشگاه‌ها در بهره برداری از مزیت‌های استانی معرفی و تجلیل شدند.

اسامی دانشگاه‌ها، دستگاههای اجرایی و طرح های برتر حوزه ارتباط با جامعه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برگزیده

ردیف

وزارتخانه / دستگاه

شاخص

۱

ستاد کل نیروهای مسلح

همکاری در تخصیص سهمیه امریه ارتباط با جامعه و صنعت به وزارت علوم

۲

ستادکل نیروهای مسلح

مشارکت در جذب و ساماندهی پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت

۳

معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان

همکاری در طرح های مزیت استانی

تقدیر از دانشگاه های برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت

ردیف

دانشگاه / پژوهشگاه

شاخص

۱

دانشگاه علم و صنعت

نسبت تعداد قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد اعضا هیئت علمی

۲

دانشگاه امیرکبیر

نسبت مبلغ قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد اعضا هیئت علمی

۳

پژوهشگاه هوافضا

نسبت مبلغ قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد دانشجویان

۴

شهید مدنی اذربایجان

همکاری گسترده در راه اندازی سامانه ساجد

تقدیر از دانشگاه های برگزیده در حوزه مهارت افزایی دانشجویان

ردیف

دانشگاه / پژوهشگاه

شاخص

۱

دانشگاه علامه طباطبایی
  • برگزاری ۱۴۷۳ دوره مهارت افزایی
  • برگزاری ۵۹ دوره در مشارکت واحد های صنعتی
  • ساماندهی دوره های مهارت افزایی در قالب طرح آمک

۲

دانشگاه گیلان
  • برگزاری ۳۸۹ دوره با مشارکت واحد های صنعتی
  • برگزاری ۵۲۱ دوره مهارت افزایی
  • ساماندهی دوره های مهارت افزایی در قالب طرح آتا

تقدیر از دانشگاه های برگزیده در حوزه پایش اشتغال دانش‌آموختگان

ردیف

دانشگاه / پژوهشگاه

شاخص

۱

دانشگاه صنعتی قم

- انجام مستمر و منظم طرح پایش اشتغال دانش آموختگان

تقدیر از مراکز برگزیده هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

ردیف

دانشگاه / پژوهشگاه

شاخص

۱

دانشگاه صنعتی شاهرود
  • اخذ مجوز رسمی راه اندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی به عنوان اولین مرکز کاریابی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان سمنان
  • معرفی ۲۶۷ کارجو جهت انجام کار تمام وقت به شرکت ها و واحد های صنعتی استان در سال گذشته
  • انجام ۳۵۰ مشاوره شغلی
  • ساماندهی دوره های مهارت افزایی و ایجاد آکادمی کسب و کارجهت اجرای طرح مهتاب
  • ایجاد تفاهم نامه های مختلف همکاری با پارک علم و فناوری، شرکت ها و صنایع مختلف تخصصی و شتابدهنده های نوآوری و فناوری در راستای مهارت افزایی و اشتغال زایی

۲

دانشگاه اصفهان
  • ایجاد و توسعه مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی
  • کاریابی تمام وقت برای ۲۰۰ کارجو در ۲ سال گذشته
  • ارائه ۵۰۰ مشاوره شغلی در دو سال گذشته
  • ایجاد سامانه آنلاین در جهت ارتباط میان مرکز و دانشجویان
  • برگزاری ۲ نمایشگاه های کار تخصصی با مشارکت صنایع و بازار کار استانی دردو سال گذشته
  • ساماندهی دوره های مهارت افزایی

تقدیر از طرح های برگزیده صنعتی (مجری / کارفرما)

مجری

عنوان طرح

معرفی شده توسط

کارفرما

سعید اسماعیل خانیان

دانشگاه تهران

بهبود راندمان پروتکل تولید رویان گاو دو منظوره

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دکتر محمدرضا زالی

دانشگاه تهران

ارزیابی فعالیت‌های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل دیده‌بان جهانی کارآفرینی ۱۳۹۷

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

موسسه کار و تامین اجتماعی

حمیدرضا عظیم زاده

دانشگاه یزد

مطالعه و راه اندازی شبکه پایش غبار اتمسفری

سازمان محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

دکتر سید احمد معتمدی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پژوهش، طراحی و پیاده سازی ابررایانه سیمرغ با ظرفیت ۱۸۰ ترافلاپس

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر شعبان الهی

دانشگاه تربیت مدرس

شناسایی، مستندسازی و بهبود فرایندهای معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و حوزه ریاست سازمان

سازمان اداری استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه منابع و پشتیبانی)

دکتر لیلا یوسفی

دانشگاه تهران

تحقیق و پژوهش در حوزه نامرئی سازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی

مالک نادری

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

جذب طلا و نقره از محلول سیانیدی توسط مواد گرافنی و امکانسنجی جایگزینی به جای کربن فعال

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)

دکتر احسانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

تکمیل طراحی و ساخت و دریافت گواهینامه‌های استاندارد فلوکامپیوتر custody transfer گازی

وزارت نفت

امور پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز

تقدیر از تجارب و الگو های موفق دانشگاه ها در حوزه ارتباط با صنعت

ردیف

دانشگاه / پژوهشگاه

شاخص

۱

دانشگاه شریف

راه اندازی دفتر شرکای استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف

۲

دانشگاه بین المللی امام خمینی

راه اندازی نمایشگاه کار آنلاین

تقدیر از طرح های برگزیده دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت های استانی

ردیف

دانشگاه / پژوهشگاه

شاخص

۱

دانشگاه ارومیه

طرح بهره برداری از پسماند صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی

۲

دانشگاه دامغان

طرح افزایش کمی و کیفی تولید پسته در دامغان

تقدیر از پایان نامه های تقاضا محور برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت

ردیف

دانشگاه

مقطع

رشته

موضوع پایان‌نامه / رساله

۱

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتری

نقشه‌برداری

تلفیق محتوای مکانی کاربرساخته و اطلاعات اینترنت اشیاء برای بهبود هشدار حوادث

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتری

نفت- اکتشاف

کاربرد طیف سنجی و پیرولیز نمونه‌های آسفالتین در تطابق نفت-نفت و مطالعات ژئوشیمیایی مخزن

۳

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری

مهندسی عمران

توسعه مدل شبیه‌سازی و ساخت یک دستگاه آب شیرین کن هیبریدی اسمزمعکوس-اسمزمستقیم

۴

دانشگاه صنعتی شریف

ارشد

مخابرات سیستم

طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های توصیه‌گر و تصمیم‌گیرنده بر اساس تحلیل داده‌های حجیم ترافیکی

۵

دانشگاه تبریز

ارشد

زمین‌شناسی

بررسی آلودگی آبخوان در اثر نشت احتمالی پساب کارخانه کاوه سودا مراغه، شناسایی منشاء آلودگی و تعیین میزان گسترش آن و ارائه روش‌های پاکسازی
کد مطلب 5376629
مهتاب چابوک

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