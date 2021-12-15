معرفی برترین دانشگاهها و دستگاه های اجرایی در حوزه همکاری با صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با حضور پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم و محمدسعید سیف مدیرکل ارتباط با جامعه وزارت علوم، برترین پایان نامه های تقاضا محور، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برتر در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه معرفی شدند.

در پنچمین روز هفته پژوهش و فناوری که با نام پژوهش، فناوری، علوم انسانی و علوم پایه نامگذاری شده است و در پایان بیست و یکمین گردهمایی مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزارشد؛ دستگاه‌های اجرایی برگزیده، همکاران صنعتی برگزیده بخش خصوصی و غیر دولتی در حوزه ارتباط با صنعت، دانشگاه‌های برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت، دانشگاه های برگزیده در حوزه مهارت افزایی دانشجویان و طرح‌های برگزیده صنعتی و طرح‌های برگزیده دانشگاه‌ها در بهره برداری از مزیت‌های استانی معرفی و تجلیل شدند.