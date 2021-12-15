معرفی برترین دانشگاهها و دستگاه های اجرایی در حوزه همکاری با صنعت

اسامی دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و طرح های برتر حوزه ارتباط با جامعه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:
تقدیر از دستگاههای اجرایی برگزیده
|
ردیف
|
وزارتخانه / دستگاه
|
شاخص
|
۱
|
ستاد کل نیروهای مسلح
|
همکاری در تخصیص سهمیه امریه ارتباط با جامعه و صنعت به وزارت علوم
|
۲
|
ستادکل نیروهای مسلح
|
مشارکت در جذب و ساماندهی پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
|
۳
|
معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان
|
همکاری در طرح های مزیت استانی
تقدیر از دانشگاه های برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت
|
ردیف
|
دانشگاه / پژوهشگاه
|
شاخص
|
۱
|
دانشگاه علم و صنعت
|
نسبت تعداد قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد اعضا هیئت علمی
|
۲
|
دانشگاه امیرکبیر
|
نسبت مبلغ قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد اعضا هیئت علمی
|
۳
|
پژوهشگاه هوافضا
|
نسبت مبلغ قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد دانشجویان
|
۴
|
شهید مدنی اذربایجان
|
همکاری گسترده در راه اندازی سامانه ساجد
تقدیر از دانشگاه های برگزیده در حوزه مهارت افزایی دانشجویان
|
ردیف
|
دانشگاه / پژوهشگاه
|
شاخص
|
۱
|
دانشگاه علامه طباطبایی
|
|
۲
|
دانشگاه گیلان
|
تقدیر از دانشگاه های برگزیده در حوزه پایش اشتغال دانشآموختگان
|
ردیف
|
دانشگاه / پژوهشگاه
|
شاخص
|
۱
|
دانشگاه صنعتی قم
|
- انجام مستمر و منظم طرح پایش اشتغال دانش آموختگان
تقدیر از مراکز برگزیده هدایت شغلی و کاریابی تخصصی
|
ردیف
|
دانشگاه / پژوهشگاه
|
شاخص
|
۱
|
دانشگاه صنعتی شاهرود
|
|
۲
|
دانشگاه اصفهان
|
تقدیر از طرح های برگزیده صنعتی (مجری / کارفرما)
|
مجری
|
عنوان طرح
|
معرفی شده توسط
|
کارفرما
|
سعید اسماعیل خانیان
دانشگاه تهران
|
بهبود راندمان پروتکل تولید رویان گاو دو منظوره
|
وزارت جهاد کشاورزی
|
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
|
دکتر محمدرضا زالی
دانشگاه تهران
|
ارزیابی فعالیتهای کارآفرینی در کشور بر اساس مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی ۱۳۹۷
|
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی
|
موسسه کار و تامین اجتماعی
|
حمیدرضا عظیم زاده
دانشگاه یزد
|
مطالعه و راه اندازی شبکه پایش غبار اتمسفری
|
سازمان محیط زیست
|
سازمان حفاظت محیط زیست
|
دکتر سید احمد معتمدی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
|
پژوهش، طراحی و پیاده سازی ابررایانه سیمرغ با ظرفیت ۱۸۰ ترافلاپس
|
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
|
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
|
دکتر شعبان الهی
دانشگاه تربیت مدرس
|
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرایندهای معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و حوزه ریاست سازمان
|
سازمان اداری استخدامی کشور
|
سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه منابع و پشتیبانی)
|
دکتر لیلا یوسفی
دانشگاه تهران
|
تحقیق و پژوهش در حوزه نامرئی سازی
|
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
|
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی
|
مالک نادری
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
|
جذب طلا و نقره از محلول سیانیدی توسط مواد گرافنی و امکانسنجی جایگزینی به جای کربن فعال
|
وزارت صنعت، معدن و تجارت
|
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)
|
دکتر احسانی
دانشگاه علم و صنعت ایران
|
تکمیل طراحی و ساخت و دریافت گواهینامههای استاندارد فلوکامپیوتر custody transfer گازی
|
وزارت نفت
|
امور پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز
تقدیر از تجارب و الگو های موفق دانشگاه ها در حوزه ارتباط با صنعت
|
ردیف
|
دانشگاه / پژوهشگاه
|
شاخص
|
۱
|
دانشگاه شریف
|
راه اندازی دفتر شرکای استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف
|
۲
|
دانشگاه بین المللی امام خمینی
|
راه اندازی نمایشگاه کار آنلاین
تقدیر از طرح های برگزیده دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت های استانی
|
ردیف
|
دانشگاه / پژوهشگاه
|
شاخص
|
۱
|
دانشگاه ارومیه
|
طرح بهره برداری از پسماند صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی
|
۲
|
دانشگاه دامغان
|
طرح افزایش کمی و کیفی تولید پسته در دامغان
تقدیر از پایان نامه های تقاضا محور برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت
|
ردیف
|
دانشگاه
|
مقطع
|
رشته
|
موضوع پایاننامه / رساله
|
۱
|
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
|
دکتری
|
نقشهبرداری
|
تلفیق محتوای مکانی کاربرساخته و اطلاعات اینترنت اشیاء برای بهبود هشدار حوادث
|
۲
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
|
دکتری
|
نفت- اکتشاف
|
کاربرد طیف سنجی و پیرولیز نمونههای آسفالتین در تطابق نفت-نفت و مطالعات ژئوشیمیایی مخزن
|
۳
|
دانشگاه شهید چمران اهواز
|
دکتری
|
مهندسی عمران
|
توسعه مدل شبیهسازی و ساخت یک دستگاه آب شیرین کن هیبریدی اسمزمعکوس-اسمزمستقیم
|
۴
|
دانشگاه صنعتی شریف
|
ارشد
|
مخابرات سیستم
|
طراحی و پیادهسازی سامانههای توصیهگر و تصمیمگیرنده بر اساس تحلیل دادههای حجیم ترافیکی
|
۵
|
دانشگاه تبریز
|
ارشد
|
زمینشناسی
|
بررسی آلودگی آبخوان در اثر نشت احتمالی پساب کارخانه کاوه سودا مراغه، شناسایی منشاء آلودگی و تعیین میزان گسترش آن و ارائه روشهای پاکسازی
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