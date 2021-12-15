اعتیاد و بیکاری مهم ترین عوامل ثبت شده در طلاق های بهارستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی بهارستان که با محوریت طلاق و آسیب‌های اجتماعی در محل فرمانداری تشکیل شد اظهار داشت: طلاق یکی از آسیب‌های جدی شهرستان بهارستان محسوب می‌شود.

وی گفت: امروز طلاق یکی از معضلات اجتماعی و اساسی شهرستان می‌باشد که متأسفانه دامنگیر برخی از خانواده‌ها شده است.

نورپور یکی از عامل اصلی طلاق را معضل اعتیاد و بیکاری برشمرد و افزود: مسئولین بایستی با عزم جدی و با ارائه راهکار مناسب ورود پیدا کنند چرا که آمار طلاق شهرستان واقعاً نگران کننده است.

امام جمعه گلستان با اشاره به آمار ازدواج در سال‌های اخیر عنوان داشت: در سال ۹۹ تعداد ۲۹۴۷ مورد ازدواج در بهارستان ثبت و ۱۱۷۶ زوج نیز طلاق گرفته و از هم جدا شده‌اند و در ۸ ماه سال‌جاری ۱۵۵۰ مورد ازدواج ثبت و ۵۶۰ زوج طلاق گرفته‌اند.

نورپور با اشاره به مشکلات عدیده شهرهای حاشیه‌ای در حوزه طلاق افزود: نباید اجازه داد به راحتی خانواده‌ها دچار طلاق و جدایی شوند.

وی در ادامه با تأکید بر تدوین سند کاهش استعمال مواد مخدر در بهارستان گفت: آموزش توسط مبلغان، کارشناسان و اساتید مجرب برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارای اهمیت و الزام آور است.