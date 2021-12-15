فتح الله ابوعلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، میزان تولیدات شیلات خوزستان را ۱۴۱ هزار تن در سال جاری اعلام کرد و گفت: این تولیدات بیش از ۵۱ هزار تن صید آبزیان از دریا و حدود ۹۰ هزار تن در حوزه آبزی پروری بوده است.

وی در ادامه عنوان کرد: پرورش ماهیان گرمابی، دریایی، سردابی، خاویاری، ماهیان زینتی، پرورش ماهی در قفس و سایر آبزیان (زالو، آرتمیا، جلبک، صدف و خیار دریایی) در خوزستان قابلیت رشد و توسعه در سطح کلان اقتصادی دارند.

مدیر کل شیلات خوزستان افزود: عمده تولیدات آبزی پروری خوزستان در حوزه پرورش ماهیان گرمابی با حدود ۷۲ هزار تن و یک هزار و ۴۰۰ تن ماهیان سردابی است؛ همچنین امسال با تولید ۸۰۰ تن میگو جهش بیش از ۳ برابر تولیدات میگو در این استان ثبت شد.

ابوعلی با اشاره به اهمیت بازسازی ذخایر آبزیان در خوزستان اظهار کرد: هر ساله تکثیر و رهاسازی ۵ گونه بومی در خوزستان انجام می‌شود و در سال گذشته نیز بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۰ تن تولیدات آبزی پروری در این استان صورت گرفته است.

وی گفت: آنچه امروز برای تحول آینده استان طراحی شده و مبنای هدف‌گذاری ها و فعالیت‌های شیلاتی است، رشد و شکوفایی تولیدات آبزی پروری با حداقل استفاده از آب شیرین است و تحقق این امر مهم ضرورت همکاری نهادهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی را می‌طلبد.

مدیر کل شیلات خوزستان در ادامه تأمین ۳۰ - ۴۰ درصد باقیمانده آب شیرین مورد استفاده در آبزی پروری استان را با وجود تشدید خشکسالی‌ها و تنش‌های آبی در آینده بسیار سخت پیش بینی کرد.

ابوعلی در ادامه گفت: برنامه هفتم توسعه کشور حداقل استفاده از آب شیرین و هدف‌گذاری از استفاده از آب‌های شور و نامتعارف از جمله زه آب‌های کشاورزی برای پرورش ماهیان دریایی و آرتمیا، نهایت بهره وری از آب‌های شیرین مورد استفاده با روش‌های نوین آبزی پروری و توجه ویژه به تولید محصولات صادرات محور از رویکردهای جدید شیلات خوزستان هستند.

مدیر کل شیلات خوزستان افزود: همچنین تولیدات دریا محور، به‌کارگیری روش‌های نوین پرورش متراکم ماهیان، راه اندازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی در شهرستان‌ها از دیگر رویکردهای جدید شیلات خوزستان به شمار می‌روند.

وی با اشاره طرح تولید یک میلیون تن از آبزیان در خوزستان در بازه زمانی ۵-۷ ساله اظهار کرد: این طرح توسط کارشناسان متخصص تحلیل و بررسی شده و در آینده نزدیک به سازمان شیلات کشور و استانداری خوزستان ارائه می‌شود.

مدیر کل شیلات خوزستان با بیان اینکه برای اولین بار در خوزستان طرح جامع تولیدات شیلاتی در این حجم طراحی شده گفت: عملیاتی شدن این طرح به صورت جدی و هدفمند دنبال می‌شود و خواستار حمایت و پشتیبانی ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از نیازهای اجرایی در بهره مندی از دانش و فناوری‌ها روز دنیا هستیم.