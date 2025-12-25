خوزستان رتبه دوم کشور در تولید ماهیان گرمابی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست ملی هم‌اندیشی مدیران مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی کشور ظهر امروز پنجشنبه با حضور مسئولان سازمان شیلات، مدیران استانی، بخش خصوصی و فعالان حوزه آبزی‌پروری در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.

در این نشست، سید شریف موسوی مدیرکل شیلات خوزستان ضمن خوشامدگویی به حاضران با اشاره به جایگاه استان در آبزی‌پروری گفت: خوزستان با تولید ۷۵ هزار و ۱۲۰ تن ماهیان گرمابی رتبه دوم کشور را دارد و مراکز تکثیر نقش راهبردی در زنجیره تولید این گونه‌ها ایفا می‌کنند.

وی بر ضرورت تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و افزود: تنوع گونه‌ها و فراهم بودن شرایط تولید، موجب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان استان خواهد شد.

مدیرکل شیلات خوزستان همچنین به رایزنی‌های خود با تجار و سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: این منطقه می‌تواند به‌عنوان دروازه‌ای برای صادرات آبزیان خوزستان به بازارهای اروپایی عمل کند.

موسوی اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و ترویجی در استان را مهم دانست و اعلام کرد: سایت الگویی– ترویجی پرورش متراکم آبزیان با سامانه تصفیه و بازچرخش آب در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی و گرمابی شهید ملکی اهواز در دهه فجر کلنگ‌زنی خواهد شد.