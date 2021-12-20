  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۸:۳۰

در ۲۰ ماه گذشته رخ داد؛

جلب رضایت برای ۲۶ فقره قتل عمد در اردبیل

جلب رضایت برای ۲۶ فقره قتل عمد در اردبیل

اردبیل- رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف استان اردبیل گفت: در ۲۰ ماه گذشته با کمک گروه بخشایش، جلب رضایت برای ۲۶ فقره پرونده قتل عمد و قصاص دریافت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن علوی شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح هیئت صلح مردمی استان اردبیل در امامزاده سید صدرالدین اردبیل اظهار کرد: ما امروز برای همدلی و همراهی بیشتر با مردم به تقویت صلح و سازش و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نیاز داریم تا بتوانیم بخش عظیمی از گرفتاری‌ها و دغدغه‌ها را رفع کنیم.

وی تصریح کرد: در دهه‌های اخیر متأسفانه به دلایل مختلف فرهنگ صلح و سازش در جامعه کم رنگ شده که یکی از عوامل آن پرداختن به مسائل روزمره و اقتصادی بوده که ما را از حقیقت این امر و ماهیت فرهنگ صلح و سازش دور نگه داشته است.

رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف استان اردبیل گفت: با راه‌اندازی ستاد ملی صبر تقویت صلح و سازش در جامعه یکی از ارکان اصلی و مهم به شمار می‌رود که ما در استان اردبیل تلاش خواهیم کرد با همکاری بزرگان محلات و ریش سفیدان این فرهنگ ارزشمند را توسعه داده و تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام علوی رتبه دوم استان اردبیل را در فعالیت شورای حل اختلاف یادآور شد و افزود: در سال گذشته برای ۱۸ فقره قتل عمد و قصاص صلح و رضایت از شاکیان دریافت شده و امسال نیز در ۸ ماه گذشته ۸ فقره پرونده قتل عمد به رضایت منجر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه شوراهای حل اختلاف بر این است تا پرونده‌های ورودی به این مجموعه را با صلح و سازش مختومه کرده و در جامعه حرکت‌های تحولی در این بخش شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام علوی راه‌اندازی هیئت صلح مردمی را در مساجد، کانون‌های فرهنگی، هنری و بین اقشار مختلف مردم از ضرورت‌ها و نیازمندی‌ها توصیف کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید به تقویت این امر بیش از گذشته کمک کنند تا ما بتوانیم زمینه حرکت تحولی در این بخش را مهیا کنیم.

کد مطلب 5379657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها