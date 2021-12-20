اسیدهای چرب اُمگا ۳ موجب کاهش تصلب شریان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، به گفته محققان مؤسسه کارولینسکا سوئد، این کشف می‌تواند راه را برای راهبردهای جدید درمان و پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی با استفاده از اسیدهای چرب اُمگا ۳ هموار کند.

بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ و میر در سراسر جهان و یک مشکل جدی بهداشت عمومی است. آترواسکلروز (تصلب شریان) با التهاب مزمن در عروق خونی همراه است. التهاب معمولاً با سیگنال‌های توقف به نام رزولوین کنترل می‌شود که التهاب را خاموش کرده و از طریق فرآیندی به نام رفع التهاب باعث بهبود و ترمیم بافت می‌شود. رزولوین ها از اسیدهای چرب امگا ۳ تشکیل می‌شوند و به گیرنده‌ای به نام GPR۳۲ متصل شده و آن را فعال می‌کنند.

«هیلدور آرناردوتیر»، سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «ما دریافته‌ایم که این گیرنده در تصلب شریان به اشتباه تنظیم می‌شود که نشان‌دهنده اختلال در فرآیندهای درمانی طبیعی بدن است. این کشف می‌تواند راه را برای راهکارهای کاملاً جدید برای درمان و پیشگیری از تصلب شریان با توقف التهاب در رگ‌های خونی و همچنین فعال کردن فرآیندهای بهبودی بدن با کمک اسیدهای چرب اُمگا ۳ هموار کند.»

مطالعه جدید نشان می‌دهد که سیگنال دهی از طریق گیرنده به طور فعال التهاب را در رگ‌های خونی دچار تصلب متوقف کرده و بهبود را تحریک می‌کند. محققان پی بردند گیرنده GPR۳۲ با تصلب شریان و التهاب در رگ‌های خونی مقابله می‌کند و رزولوین‌هایی که GPR۳۲ را فعال می‌کنند این اثر را افزایش می‌دهند.