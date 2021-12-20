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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲

نمایشگاه «زرنگار» محبوب عارفی در فرهنگسرای نیاوران

نمایشگاه «زرنگار» محبوب عارفی در فرهنگسرای نیاوران

نمایشگاه آثار خوشنویسی محبوب عارفی با عنوان «زرنگار» سوم دی در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‎عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه آثار خوشنویسی محبوب عارفی با عنوان «زرنگار» با حمایت فرهنگسرای نیاوران، سوم دی در گالری شماره ۱ برپا خواهد شد.

در این نمایشگاه حدود ۶۰ اثر هنری شامل ۱۳ اثر خوشنویسی، به شیوه زرنگار و ۲۰ اثر با نقوش اسلیمی و ختایی و ۲۵ اثر با مرکزیت پارچه‌های فاخر ایرانی، در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

محبوب عارفی خالق این آثار گفت: هر قطعه از پارچه‌های دستبافت ایران زمین، یک اثر هنری ارزشمند از گذشتگان ماست که باید با نگاه دقیق به هنر انگشتان و سوی چشم پدیدآورندگان آن، دست مریزاد گفت و از زیبایی آن لذت برد.

وی افزود: زرنگار را ابداع کردم تا هنر محدود به قلم و رنگ و جوهر نباشد. نخ و سوزن ابزار بیان هنری من است و الهامات و احساساتم را با مصالح طبیعی بر بوم سیاه، نقش می‌زنم.

عارفی در پایان گفت: با این نگرش، پارچه‌های قدیمی از صندوقچه‌های خانوادگی بیرون آمد و از مجموعه داران خریداری شد و در طی ۱۷ سال، با نقوش اسلیمی و ختایی به زرنگاری آراسته شد تا این آثار بازمانده از هنر پشتیبان، همچون نگین انگشتری در مرکز توجه همگان قرار گیرند و بتوان همزمان دو اثر هنری، مربوط به دو دوره زمانی مختلف را که با ظرافت با یکدیگر مرتبط و آمیخته شده‌اند، مشاهده کرد.

این نمایشگاه از ۳ تا ۱۰ دی در گالری شماره ۱ فرهنگسرای نیاوران برپاست. علاقمندان می‌توانند جهت بازدید از نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ تا ۱۸ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.

کد مطلب 5379953

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