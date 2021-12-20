نمایشگاه «زرنگار» محبوب عارفی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‎عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه آثار خوشنویسی محبوب عارفی با عنوان «زرنگار» با حمایت فرهنگسرای نیاوران، سوم دی در گالری شماره ۱ برپا خواهد شد.

در این نمایشگاه حدود ۶۰ اثر هنری شامل ۱۳ اثر خوشنویسی، به شیوه زرنگار و ۲۰ اثر با نقوش اسلیمی و ختایی و ۲۵ اثر با مرکزیت پارچه‌های فاخر ایرانی، در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

محبوب عارفی خالق این آثار گفت: هر قطعه از پارچه‌های دستبافت ایران زمین، یک اثر هنری ارزشمند از گذشتگان ماست که باید با نگاه دقیق به هنر انگشتان و سوی چشم پدیدآورندگان آن، دست مریزاد گفت و از زیبایی آن لذت برد.

وی افزود: زرنگار را ابداع کردم تا هنر محدود به قلم و رنگ و جوهر نباشد. نخ و سوزن ابزار بیان هنری من است و الهامات و احساساتم را با مصالح طبیعی بر بوم سیاه، نقش می‌زنم.

عارفی در پایان گفت: با این نگرش، پارچه‌های قدیمی از صندوقچه‌های خانوادگی بیرون آمد و از مجموعه داران خریداری شد و در طی ۱۷ سال، با نقوش اسلیمی و ختایی به زرنگاری آراسته شد تا این آثار بازمانده از هنر پشتیبان، همچون نگین انگشتری در مرکز توجه همگان قرار گیرند و بتوان همزمان دو اثر هنری، مربوط به دو دوره زمانی مختلف را که با ظرافت با یکدیگر مرتبط و آمیخته شده‌اند، مشاهده کرد.

این نمایشگاه از ۳ تا ۱۰ دی در گالری شماره ۱ فرهنگسرای نیاوران برپاست. علاقمندان می‌توانند جهت بازدید از نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ تا ۱۸ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.