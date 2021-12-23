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۲ دی ۱۴۰۰، ۸:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تولید ٨۵ تن عسل در سیستان و بلوچستان/ خشکسالی عامل کاهش تولید

تولید ٨۵ تن عسل در سیستان و بلوچستان/ خشکسالی عامل کاهش تولید

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل کمبود شهد و گرده ناشی از ادامه خشکسالی، میزان تولید عسل در استان امسال به ٨۵ تن و ۴٢٨ کیلوگرم رسید.

محمد علی نیکبخت در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دلیل کمبود شهد و گرده ناشی از ادامه خشکسالی، میزان تولید عسل در استان سیستان و بلوچستان امسال به ٨۵ تن و ۴٢٨ کیلوگرم رسید که نسبت به سال گذشته ۵ تن کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: عسل تولیدی سیستان و بلوچستان به علت شرایط آب و هوایی مناسب از نظر کم بودن رطوبت، تنوع گیاهی، وجود انواع گونه‌های گیاهان دارویی و ارگانیک بودن شهد گیاهان مرتعی از کیفیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ٢۵١ نفر در زنبورستان این استان به امر زنبورداری و تولید عسل مشغول هستند، تصریح کرد: عسل تولیدی سیستان و بلوچستان به دلیل کیفیت بالا بسیار طرفدار دارد.

کد مطلب 5381629

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