کاشی سرپرست فرمانداری گرمسار شد/ بور بور بعد از ۴ ماه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم استاندار سمنان علیرضا کاشی به عنوان سرپرست فرمانداری گرمسار معرفی شد تا جایگزین مجتبی بور بور شود که چهار ماه قبل به عنوان سرپرست فرماندار گرمسار معرفی شده بود.

بور بور البته با حفظ سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سمنان نیز بود و سرپرستی فرمانداری گرمسار را نیز برعهده داشت اما در نهایت جای خود را به کاشی داده است.

گفته می‌شود بور بور دوباره به استانداری سمنان بازخواهد گشت.

ماه‌ها است که گرمسار فرماندار ندارد و با سرپرستی اداره می‌شود حال باید دید که کاشی به عنوان نخستین سرپرست فرمانداری گرمسار در دولت سیزدهم آیا حکم انتصاب کامل در این پست را خواهد گرفت یا خیر.

این دومین تغییر در فرمانداری‌های استان سمنان بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم است.