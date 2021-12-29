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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۳۷

فضائلی در پاسخ به مهر؛

دیدار با رهبر انقلاب با پیگیری‌های مکرر «حسن روحانی» انجام شد

دیدار با رهبر انقلاب با پیگیری‌های مکرر «حسن روحانی» انجام شد

عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: دیدار «حسن روحانی» با رهبر معظم انقلاب به درخواست رئیس‌جمهور سابق و با پیگیری‌های مکرر ایشان انجام شد.

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در پاسخ به خبرنگار مهر، در رابطه با دیدار اخیر رهبر انقلاب با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق کشور، گفت: مقام معظم رهبری همواره دیدارهای متنوع و متعددی با افراد داشته و دارند. بعضی از این دیدارها، دیدارهای کاری با دولتمردان و فرماندهان نظامی کشور است و در دوره مسئولیت شان و برخی دیگر با دولتمردان سابق یا حتی غیردولتمردان.

وی در حاشیه کارگاه تخصصی بررسی «ابعاد روایت در خبر» که در خبرگزاری مهر برگزار شده بود، افزود: به جز ایام شیوع کرونا، دیدارهای رهبر انقلاب با افراد مختلف با شئون، سلایق و جایگاه‌های مختلف همواره ادامه داشته است. بنابراین، دیدار دولتمردان سابق با مقام معظم رهبری یک امر مسبوق به سابقه‌ای است و بحث جدیدی نیست.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری تصریح کرد: نکته دیگر این است که این دیدار به درخواست آقای روحانی و با پیگیری‌های مکرر ایشان انجام شد که البته جنبه کاری هم نداشت و به عبارتی نوعی تجدید دیدار بود.

فضائلی گفت: بحث‌هایی هم که مطرح شده بحث‌های روز نبودند و در مجموع می‌توان گفت دیداری معمولی بوده است.

گفتنی است پیش از این، خبری مبنی بر دیدار رئیس دولت تدبیر و امید با مقام معظم رهبری در رسانه‌ها منتشر شده بود.

کد مطلب 5387190

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      4 0
      پاسخ
      مکرر؟ چرا ؟
    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      2 1
      پاسخ
      انگاری روحانی می خواهد خودش را حلال کند ولی از محلات است که مردم ایران روحانی را ببخشند
      • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
        0 0
        مردم شعارهای سال ۹۶ یادشان نرود
    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      1 2
      پاسخ
      مثلا که چی خب درخواست کرده دیده مگر نه اینکه ولی امر در دسترس همگان است چرا فتنه درست میکنیدخجالت بکشید
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      2 0
      پاسخ
      آخی دوباره هم اسم روحانی پناه برخدا این آدم از ملت ایران چه می خواهد که ول نمی کند
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      2 0
      پاسخ
      روحانی را از صحنه سبایت حذف کنید
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      2 1
      پاسخ
      خبر گزاریمهر. لطف کنید روحانی را از صحنه سیایت ورورگار ومملکت حذف کنید که مملاکت را نابود کرد
    • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      2 2
      پاسخ
      بدترین مسول در ایران همین روحانی بود که مملکت را با این گرانی روبه رو کرد
    • عبدالرضا غیایی شاملو IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آقای روحانی خدا ازت نگذره، امیدوارم هم در این و هم در آن دنیا تقاص بلایی که سر این کشو و ملت آوردی را به بدترین شکل ممکن پس بدهی.
      • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
        0 0
        عجب دعای خیر. برای روحانی کرده هم درابژن دنبا وهم درآن دنیا روسیاه باشد چون بلای بدی یرمملکت وملت آورد وسه سال آخر مردنحکسش در قرنطبنه بود وحکالا از قرنطینه در آمده ومی رود خدمت رهبر که پستی گیرش بیاید ولی رهبر نباید به ابن آدم اعتماد کند وباید محلش نگذارد وپاز قوقضایبه می خواهیم که در مورد محاک.
      • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
        0 0
        عبدالرضاذخان دعای خوبی. برای روحانی کردی. امیوارم که گیرا بشود ابن آدم مملکت را خورد وویران کرد آزاد هم می گردد
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آفرین بردخبر گزاری که مطالب خوبی درمورد روحانی چاپ کرذدید وعین حقیف است ابن آدم مملکت را با اختلاس وگرانی روبه رو کرذد وسهدذسال آخر عمر دولت تزویر در قرنطبنهدبود حالاا چه طور رفته سراغ رهبر
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      روحانی چهل سال ایت که با لقب دکتری دروغ به مردم ایران خیانت می کند وهنوز هم دست بردار نیست ومی رود خدمت آقا که دوباره پست بگیرذ خدایا کمک کن واین آدم را از سر مملکت دبردار که. هشت سال تمام همه چیز را گران کرد واختلاس ودروغ وفقر وفیاد و وبی کاری را رواج داد وکسی هم از او سوال نکرد الان ازذقرنطبنه خ

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