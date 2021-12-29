مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در پاسخ به خبرنگار مهر، در رابطه با دیدار اخیر رهبر انقلاب با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق کشور، گفت: مقام معظم رهبری همواره دیدارهای متنوع و متعددی با افراد داشته و دارند. بعضی از این دیدارها، دیدارهای کاری با دولتمردان و فرماندهان نظامی کشور است و در دوره مسئولیت شان و برخی دیگر با دولتمردان سابق یا حتی غیردولتمردان.

وی در حاشیه کارگاه تخصصی بررسی «ابعاد روایت در خبر» که در خبرگزاری مهر برگزار شده بود، افزود: به جز ایام شیوع کرونا، دیدارهای رهبر انقلاب با افراد مختلف با شئون، سلایق و جایگاه‌های مختلف همواره ادامه داشته است. بنابراین، دیدار دولتمردان سابق با مقام معظم رهبری یک امر مسبوق به سابقه‌ای است و بحث جدیدی نیست.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری تصریح کرد: نکته دیگر این است که این دیدار به درخواست آقای روحانی و با پیگیری‌های مکرر ایشان انجام شد که البته جنبه کاری هم نداشت و به عبارتی نوعی تجدید دیدار بود.

فضائلی گفت: بحث‌هایی هم که مطرح شده بحث‌های روز نبودند و در مجموع می‌توان گفت دیداری معمولی بوده است.

گفتنی است پیش از این، خبری مبنی بر دیدار رئیس دولت تدبیر و امید با مقام معظم رهبری در رسانه‌ها منتشر شده بود.