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۸ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۱۳

بر اثر وقوع تیراندازی رخ داد؛

اصابت گلوله به صورت نوجوان ۱۷ ساله در «بیرمنگام»

اصابت گلوله به صورت نوجوان ۱۷ ساله در «بیرمنگام»

پلیس انگلیس امروز از اصابت گلوله به صورت نوجوان ۱۷ ساله بیرون از مدرسه ای در شهر «بیرمنگام» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سان، نوجوانی ۱۷ ساله بر اثر اصابت گلوله ضاربی مسلح روانه بیمارستان شد.

پلیس انگلیس در این باره اعلام کرد که حادثه در منطقه «اِسمال هِلث» (Small Heath) واقع در شهر بیرمنگام رخ داد.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس اعلام کرد که منطقه حادثه را مسدود کرده و از تردد مردم در آن جلوگیری می کند.

شاهدان عینی در این باره می گویند که ضارب مسلح از یک خودرو به شلیک مبادرت کرده و سپس موفق به فرار از صحنه جُرم شده است؛ اما پلیس می گوید که تحقیقات به منظور شناسایی ضارب مسلح آغاز شده است.

کد مطلب 5387537

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