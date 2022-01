به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، بر پایه گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبه ۲۴۸ جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.

در ویرایش پیشین این نظام نیز دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی جای گرفته بود. امتیاز کل دانشگاه تهران در این رتبه‌بندی نزدیک به ۴۰۵ است. روند جایگاه جهانی دانشگاه تهران در این نظام رتبه‌بندی در نمودار یک نشان داده شده است.

امتیاز دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون ارزیابی این نظام رتبه‌بندی نیز در جدول یک، آمده است.

امتیاز در سنجه ها نام موسسه مقاله‌ها استناد انتشارات بهره وری علمی تاثیر پژوهشی همکاری علمی دانشگاه تهران ۸۵.۰۸ ۸۶.۳۳ ۴۰.۵۴ ۷۵.۵۱ ۶۰.۲۱ ۵۷.۲۶

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجۀ کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی هستند.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» ۵۹ مؤسسۀ ایرانی در میان ۳۰۰۰ مؤسسۀ برتر جهان هستند. «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند. در جدول دو، امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر و در جدول سه، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی نظام رتبه‌بندی فراگیر «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام جهان است و «University of Toronto»، «University College London»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، «University of Michigan»، «University of Washington Seattle»، و «Tsinghua University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

رتبه موسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» سال ۲۰۲۱

امتیاز موسسه‌های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» سال ۲۰۲۱