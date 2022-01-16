دریافت 14 MB کد مطلب 5401164 https://mehrnews.com/xWVyR ۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶ کد مطلب 5401164 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶ ماجرای صدای مهیب در دو استان همدان و کرمانشاه چه بود؟ روایت شهروندان دو استان همدان و کرمانشاه از شنیده شدن یک صدای مهیب در این مناطق را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط مفقود شدن ۴ نفر در حادثه آتش سوزی شهرک صنعتی اشتهارد/ تاکنون ۳ نفر مصدوم شدند آتش سوزی در برج مسکونی بلوار تعاون/ ۴ نفر فوت شدند انفجار در بازار گل محلاتی/ ۲ نفر جان باختند تحریف در آیین یلدا با یک دکور تلفیقی/سفر ۱۷ دلاری به مشهد انفجار مخزن گاز مایع در همدان به ۵ منزل مسکونی خسارت زد برچسبها انفجار رعد و برق کرمانشاه همدان
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