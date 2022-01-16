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کد مطلب 5401164
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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶

ماجرای صدای مهیب در دو استان همدان و کرمانشاه چه بود؟

ماجرای صدای مهیب در دو استان همدان و کرمانشاه چه بود؟

روایت شهروندان دو استان همدان و کرمانشاه از شنیده شدن یک صدای مهیب در این مناطق را مشاهده می کنید.

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
      9 2
      پاسخ
      سلام دیشب که ما تو شهرستان از ترس مردیم فکر کردیم زلزله س هر پنج دقیقه یکبار ساعت ۱۲ شب تا ۱۲ونیم تکرار شد
    • آرمان مرادی دوکانه IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      5 2
      پاسخ
      خب چی بود ، شما خبر رو میزاری نمیدونی چی بود ؟
    • چمران IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      4 1
      پاسخ
      ماده درکرمانشاه صدایی نشنیدیم
    • محمد IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      15 1
      پاسخ
      رد برق در چهار استان هم زمان 😂😂😂😂
      • کیارش IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
        0 0
        بسیار عالی🙁😂😂😂🤝🤝
    • مسلم IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      2 1
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      خوب اخرش چی بود؟یجور سر خط خبرو میزارین انگار میدونستین چی بوده وگرنه همه صدا شنیدن شما دلیل بگو دلیللللل
    • علی IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
      2 0
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      چرا الکی میگید ساعت ۱۲ بود نه رعد وبرق بود نه زلزله صدای انفجار بود طوری که شیشه های خونمون به شدت لرزید با خودکرمانشاه هم ۴۰ کیلومتر فاصله داریم روستا هستیم .
      • مسعود IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
        0 0
        این مورد که رعدوبرق نبود. ولی بارها رعدوبرق زده هم مهیب بوده هم خونه لرزیده یمبار سنم کم بود درست راس ساعت 3 ارومیه بودم

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