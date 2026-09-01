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کد مطلب 6934535
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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

جزئیات اولیه از حملات ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور

جزئیات اولیه از حملات ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور

معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستان‌های چابهار و کنارک خبر داد.

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