دریافت 10 MB کد مطلب 6934535 https://mehrnews.com/x3cXc8 ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰ کد مطلب 6934535 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰ جزئیات اولیه از حملات ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستانهای چابهار و کنارک خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط هشدارهای امنیتی آمریکا در منطقه به اتباع این کشور سازمان تروریستی سنتکام تجاوز به ایران را تأیید کرد آمارسازی نهاد تروریستی سنتکام علیه ایران ساخت ۵۰۰ زمین چمن تا پایان سال در سیستان و بلوچستان بررسی مشکلات پروژههای نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان برچسبها حمله به ایران ایالات متحده امریکا سنتکام
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