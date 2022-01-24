اصلاحیه آئین نامه داخلی دولت برای تعیین عناوین کمیسیون های دائمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۰، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع مشکلات ناشی از عضویت اعضای هیئت دولت در بیش از یک کمیسیون دولت (از جمله در حصول حد نصاب رسمیت جلسات) و نیز پیشنهاد برخی از اعضای دولت مبنی بر اصلاح برخی از عناوین کمیسیون‌ها، با اصلاح ماده (۶) آئین نامه داخلی هیئت دولت موافقت کرد.

به موجب مصوبه فوق، عناوین و ترکیب کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت به شرح زیر تعیین شد:

کمیسیون اقتصاد: متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی (کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک سابق): متشکل از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (کمیسیون فرهنگی سابق): متشکل از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رؤسای سازمان اداری و استخدامی کشور و حفاظت محیط زیست، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست (کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست سابق): متشکل از وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران و معاون اجرایی رئیس جمهور.

کمیسیون حقوقی و قضائی (کمیسیون لوایح سابق): متشکل از وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و حفاظت محیط زیست، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.

کمیسیون سیاسی و دفاعی: متشکل از وزرای کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و معاون امور مجلس رئیس جمهور.

کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی (کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری سابق): متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.