تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی با درخواست خودِ اعضا انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ‌تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت گردد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: چنین تغییراتی عادی بوده و قبلا نیز سابقه داشته است.

براساس این گزارش، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرده است.