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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۶

بهادری جهرمی:

تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی با درخواست خودِ اعضا انجام شد

تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی با درخواست خودِ اعضا انجام شد

سخنگوی دولت اعلام کرد: تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد در جلسه دولت مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ‌تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت گردد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: چنین تغییراتی عادی بوده و قبلا نیز سابقه داشته است.

براساس این گزارش، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرده است.

کد مطلب 5474368

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    نظرات

    • کاوس IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
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      پاسخ
      جالبه، معاون اقتصادی دولت از کمیسیون اقتصادی حذف شده، این یعنی اینکه هیچی سر جای خودش نیست، یعنی معاون اقتصادی یک پست تعارفی بوده

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