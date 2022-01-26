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۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰:۱۸

طی دیدار در واشنگتن؛

وزرای خارجه آمریکا و کویت درباره مذاکرات وین رایزنی کردند

وزرای خارجه آمریکا و کویت درباره مذاکرات وین رایزنی کردند

وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای کویتی خود در واشنگتن موضوعات منطقه ای و بین المللی از جمله مذاکرات وین درباره ایران را مورد بحث قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا و «احمد الناصر» وزیر خارجه کویت در واشنگتن دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، بلینکن گفت که در دیدار با همتای کویتی خود، مذاکرات وین درباره ایران را مورد بحث قرار داده است.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال با طرح ادعاهای واهی بر اهمیت آنچه ممانعت از توسعه سلاح هسته ای توسط ایران نامید، تاکید کرد.

بلینکن همچنین از نقش پیشگام کویت در شورای همکاری و اتحادیه عرب تمجید کرد و افزود که دو کشور شرکای قدرتمندی هستند.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال از کویت به خاطر ایفای نقش در خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان تشکر کرد.

کد مطلب 5409983

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