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۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

دادستانی نظامی سوریه:

حمایت و پشتیبانی آمریکا از داعش با اسناد و مدارک ثابت شده است

حمایت و پشتیبانی آمریکا از داعش با اسناد و مدارک ثابت شده است

دادستانی نظامی سوریه حمایت آمریکا از داعش را ثابت شده دانست و تأکید کرد حضور غیرقانونی آمریکا در خاک سوریه، نقض منشور سازمان ملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، دادستانی نظامی سوریه اعلام کرد: حضور نظامی آمریکا در سوریه هیچ توجیه قانونی ندارد و نمی‌توان جز اشغالگری اسم دیگری بر آن گذاشت.

نماینده دادستانی نظامی سوریه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه تحولات اخیر استان الحسکه در شرق سوریه در واقع اجرای برنامه اشغالگران آمریکایی برای ماندگاری بیشتر در خاک سوریه است، تأکید کرد: سوریه با حضور آمریکا در خاک خود موافقت نکرده است و بر همین اساس این حضور، غیرقانونی و مخالف منشور سازمان ملل است.

در ادامه این بیانیه آمده است: آمریکای اشغالگر از همان ابتدای حضور خود در سوریه در پوشش ائتلاف غیرقانونی و از طریق حمایت از شبه نظامیان «قسد» وابسته به واشنگتن و تجهیز و مسلح کردن آنها، از طرح‌های تجزیه طلبانه حمایت و این زمینه را برای قسد فراهم کرد تا ساختارهای سیاسی جایگزینِ نهادهای رسمی دولتی و قانونی ایجاد کند.

نماینده دادستانی نظامی سوریه تصریح کرد: با وجود پنهان شدن آمریکا در پشت ادعای مبارزه با تروریسم، واقعیت‌های میدانی رابطه این کشور با گروه تروریستی داعش را آشکار و رسوا کرد و با اسناد و مدارک ثابت شد که داعش با پشتیبانی آمریکا در پایگاه «التنف» حملاتی را در صحرای سوریه انجام داده است.

در پایان بیانیه دادستانی نظامی سوریه تأکید شد: آمریکا از گذشته تاکنون از تحرکات گروه تروریستی داعش چشم پوشی کرده و همه تخلفات و اقدامات غیرقانونی آمریکا در خاک سوریه ثبت و ضبط شده است به طوری که ارائه دادخواست کیفری علیه دولت آمریکا را میسر می‌سازد. دولت سوریه نمونه‌ای از این اسناد را دهم ماه ژوئیه گذشته ارائه کرده است.

کد مطلب 5410273

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