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کد مطلب 5410620
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۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۲۷

تاریخچه صعود ایران به جام های جهانی فوتبال

تاریخچه صعود ایران به جام های جهانی فوتبال

تصاویری از حضور تیم فوتبال ایران در مسابقات دور مقدماتی جام جهانی در ادوار مختلف را مشاهده می کنید.

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