دریافت 110 MB کد مطلب 5410620 https://mehrnews.com/xWZvQ ۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۲۷ کد مطلب 5410620 فیلم ورزش فیلم ورزش ۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۲۷ تاریخچه صعود ایران به جام های جهانی فوتبال تصاویری از حضور تیم فوتبال ایران در مسابقات دور مقدماتی جام جهانی در ادوار مختلف را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط سرمربی تیم ملی امارات: تغییر زیادی برای بازی با ایران نداریم زمان سفر تیم ملی امارات به ایران مشخص شد شادی مردم پس از صعود ایران به جام جهانی قطر-۲ خیلیها من را جدی نگرفتند/ روزهای «سخت» در تیم ملی زیاد داشتم زود به جام جهانی رسیدیم/ امیدوارم این پیروزیها ادامه داشته باشد تصویر جالب صفحه فیفا از صعود ایران با نمایش چهار چهره ماندگار برای حضور آبرومند در جامجهانی همه باید به تیم ملی کمک کنند عابدزاده: جز شکر خدا چیزی نمیتوانم بگویم/ در جامجهانی هم میدرخشیم برچسبها جام جهانی 2018 روسیه فوتبال جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران فوتبال
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