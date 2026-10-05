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کد مطلب 6968390
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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

افزایش مبلغ کالابرگ در چه مرحله‌ای است؟

افزایش مبلغ کالابرگ در چه مرحله‌ای است؟

آخرین جزئیات درباره افزایش مبلغ کالابرگ و زمان اجرای آن اعلام شد.

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