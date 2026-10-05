دریافت 3 MB کد مطلب 6968390 https://mehrnews.com/x3dfj4 ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ کد مطلب 6968390 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ افزایش مبلغ کالابرگ در چه مرحلهای است؟ آخرین جزئیات درباره افزایش مبلغ کالابرگ و زمان اجرای آن اعلام شد. کپی شد مطالب مرتبط قیمت اقلام طرح تورم صفر فروشگاههای شهرداری اعلام شد کاهش مصرف مرغ خانوار به دلیل کاهش کشش بازار و مشکلات کالابرگ بوده است ضرورت اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ یک زنگ تفریح نصف مزد یک روز برچسبها کالاهای اساسی کالابرگ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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