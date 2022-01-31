تنفس اومیکرون در اردبیل/ بیش از ۱۰۰ بیمار بستری هستند

علی محمدیان اردی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر، تعداد مبتلایان به سویه اومیکرون ویروس کرونا را در حال افزایش دانست و اظهار کرد: این گونه جهش یافته در دوره زمانی کوتاهی باعث بروز علائم خفیف میشود و با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کووید -۱۹ رعایت اقدامات پیشگیرانه و دریافت واکسن کرونا ضروری است.
وی افزود: علائم رایج این سویه جهش یافته شامل تب خفیف، خستگی، خارش گلو و بدن درد زیاد میشود. همچنین، برخی افراد مبتلا به گونه اومیکرون علائمی مانند تعریق شبانه و از دست دادن اشتها را تجربه میکنند، اما معمولاً درگیر علائمی مانند از دست دادن حس بویایی و چشایی نمیشوند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به زمان قرنطینه بیماران نیز اشاره کرد و گفت: در صورت مثبت بودن تست کرونا بیماران باید به مدت ۱۰ روز خود را قرنطینه کنند و در این دوره زمانی به طور منظم تحت نظر پزشک باشند.
محمدیان تصریح کرد: اگر فرد مبتلا به بیماری کووید- ۱۹ علائمی مانند تنگی نفس، مشکلات تنفسی، درد قفسه سینه یا عوارض دیگر را تجربه کرد باید فوراً به پزشک مراجعه کند.
۱۸ بیمار کرونایی در اردبیل بدحال هستند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بستریهای روزانه از بیماران بهبود یافته کرونایی بیمارستانها پیشی گرفته و وضعیت شیوع کرونا در اردبیل بحرانی است
وی افزود: ۲۵ تخت بیمارستانی در اختیار بیماران جدید کرونایی استان اردبیل قرار گرفته و تعداد کل بستریهای موجود کرونایی نیز به ۱۰۴ بیمار رسید.
محمدیان بیان کرد: خوشبختانه در شبانه روز گذشته مورد فوتی کرونایی به ثبت نرسیده اما ۱۸ بیمار بدحال کرونایی نیز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان اردبیل بستری هستند و از حال عمومی مناسبی برخوردار نیستند.
وی تعداد بهبود یافتگان کرونایی را ۱۷ نفر عنوان کرد و گفت: این بیماران با تشخیص کادر درمانی استان از بیمارستانها مرخص شدند و ادامه روند درمان خود را در قرنطینه خانگی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام خواهند داد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ادامه داد: هم اکنون شهرستانهای اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر، بیله سوار، سرعین، کوثر و نمین در وضعیت زرد و شهرستانهای گرمی، نیر و خلخال در وضعیت آبی قرار دارند.
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