تولیدات فرهنگی جایی در بازار ندارد/ غفلت مسئولان از صنایع خلاق

خبرگزاری مهر، گروه استانها - هنگامه خاندوزی: امروزه دنیا از ایده سازی و خلاقیت برای کسب درآمد بیشتر بهره بسیاری برده است و در این زمینه بسیاری از شرکتهای فرهنگی و هنری قطب اقتصاد دنیا شدهاند.
اقتصاد مبتنی بر محصولات فرهنگی جایگاه خوبی در گردش مالی دنیا به دست آورده و بسیاری از شرکتهای مرتبط با این حوزه اکنون در رده پرسودترینهای دنیا قرار دارند.
با وجود این فضای رقابتی خوب اما در کشور ما اوضاع متفاوت است. در حالی که امروزه بازار دنیا را محصولات فرهنگی به دست گرفتهاند و بسیاری از کشورها با برند سازی تولیدات فرهنگی خود توانستهاند به جایگاه خوبی در حوزه اقتصادی دست یابند، محصولات فرهنگی جای مناسبی در چرخه اقتصادی ما ندارند.
به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حمایت از هنرمندان و صاحبان فکر و اندیشه جشنواره کالاهای فرهنگی «فیروزه» را برگزار کرده است تا شاید بتواند بخشی از دغدغههای هنرمندان در این زمینه را مرتفع کند.
امکانات مناسبی برای پیشرفت کارم ندارم
مرضیه سالاری هنرمندی که در حوزه تولیدات چرم طبیعی فعالیت میکند و به عنوان نفر برتر در جشنواره کالای فرهنگی «فیروزه» برگزیده شد در خصوص فعالیت خود به خبرنگار مهر گفت: قبل از کرونا درآمد بسیار خوبی از چرم دوزی داشتهام، اما در شرایط کرونایی با توجه به اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده است مردم کمتر به دنبال خرید این محصولات هستند.
وی افزود: من ایدههای خیلی خوبی در ذهن دارم اما با توجه به اینکه امکانات و کارگاه مناسبی ندارم نتوانستهام به موفقیتهای که میخواهم در این زمینه برسم.
سالاری با بیان اینکه تمام تسهیلاتی که در این زمینه دریافت کردهام ۱۰ میلیون تومان بوده است، خاطرنشان کرد: با این تسهیلات اندک با توجه به گرانی وسایل نتوانستهام چیزی تهیه کنم و به رونق کار خود کمکی کنم.
این هنرمند گلستان با توجه به اینکه تاکنون از سوی هیچ ارگانی حمایت نشده است، تصریح کرد: در خصوص ثبت برند اقدام کردم اما در شهر گرگان با مشکلات و موانع زیاد بروکراسی مواجه شدم برای همین این کار را در تهران پیگیری کردم و بعد از دوندگیهای بسیار توانستم برند خود را به ثبت برسانم.
سالاری که به دنبال ایجاد یک تعاونی تولیدی و آموزشی است، افزود: اگر از من حمایت شوم علاوه بر اینکه میتوانم برای خودم اشتغالزایی داشته باشم برای دیگران که در این زمینه علاقه مند هستند نیز میتوانم با ارائه آموزشهای لازم اشتغالزایی داشته باشم.
تقویت حوزه اقتصاد فرهنگی دغدغه مسئولین
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز در خصوص ترویج استفاده از کالاهای فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: فرهنگ ریشه در تفکر و باور دارد که به رفتار بدل میشود.
محمد رعیت با اشاره به اینکه تقویت حوزه اقتصاد فرهنگی دغدغه مسئولان دولت سیزدهم است، خاطرنشان کرد: با رعایت ظرافتهای فرهنگی در پهنای گسترده ایران اسلامی این تفکر در آثار فرهنگی و هنری ما نهفته است و هنرمندان در تولیداتشان آنچه در باور و عقیده فرهنگی در سالیان دراز گذشته تاریخی است هم اینکه نیز مظهر بیرونی پیدا میکند و این فرهنگ حفظ میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه برای گسترش اقتصاد فرهنگی آمدهایم، تصریح کرد: در زمانی نزدیک و در دسترس با توجه به ایدههای ناب و دلسوزی مسئولان این مسیر برای حمایت از اقتصاد فرهنگی و تقویت این حوزه تثبیت شود.
قیمت بیشتر و کیفیت پایین برخی محصولات فرهنگی باعث شده مصرف کننده کمتر به تولیدات داخلی توجه کند
وی افزود: با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصولات فرهنگی بیش از موارد مشابه و یا کیفیت پایینتر در بازار است، سبب شده که مصرف کننده کمتر روی به این کالاها بیاورد.
رعیت اظهار کرد: برای حل این مسئله با حمایت، پرداخت یارانه، افزایش تولید، کاهش هزینهها کمک کنیم به مصرف کننده که به سمت مصرف تولیدات فرهنگی داخلی روی بیاورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تاکید کرد: باید کمک کنیم تا تولیدات افزایش پیدا کنند و به عنوان کالای فرهنگی و بومی در خدمت مردم و در عرضه در کنار سایر تولیدات قرار گیرد.
اقتصاد فرهنگی مغفول مانده است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: یکی از حوزههای که بسیار توجه به آن مغفول مانده است و در این خصوص به آن ظلم شده است حوزه اقتصاد فرهنگی است.
محمد دهنوی با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد فرهنگی و صنایع خلاق جذاب ترین حوزه اقتصادی در دنیا است، تصریح کرد: امروز در دنیا برخی برندهای اقتصاد خلاق قطب اقتصادی در این حوزه هستند و ما نیز برای رسیدن به این مسئله نیازمند یک عزم جدی هستیم.
دهنوی ادامه داد: اقتصاد خلاق در مسئله اقتصاد پایدار اهمیت بسیاری دارد چرا که برای ذائقه مردم کار انجام میدهیم و در مسیری حرکت میکنیم که خواستهها و نخواسته های مردم با شما همراهی میکنند.
در مورد عقب ماندگیها باید بدون تعارف حرف زد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تاکید بر اینکه در مورد عقب ماندگیها باید بدون تعارف حرف زد، افزود: صنایع خلاق در دنیا به چهار دسته میراث فرهنگی، محصولات هنری، رسانهای و آفرینشهای کارکردی تقسیم میشوند و ما در دو بخش میراث فرهنگی و محصولات هنری از توانمندیها و ظرفیتهای خوبی بهره مند هستیم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد خلاق با توجه به تنوع، تعدد، برنامهریزی و سیاستگذاری ها نزدیکترین صنعت به اقتصاد مقاومتی است، یادآور شد: با خلاقیت و سرمایه گذاری در این صنعت به مراتب سریعتر به اقتصاد مقاومتی خواهیم رسید.
دهنوی با بیان اینکه در ۴۳ سال گذشته برای تولیدات فرهنگی نسل کودک و نوجوان غفلت کردهایم، اضافه کرد: آثار هنری مختص کودکان و نوجوانان قطعاً جذاب و پرفروش خواهد بود و به نظرم بخش خصوصی در این عرصه بسیار مؤثرتر از بخش دولتی خواهد بود.
آنچه مسلم است عرضه کالاهای فرهنگی در بازار و فراهم آوردن شرایطی برای رونق این کالاها علاوه بر اینکه به پویایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد جامعه را از بحران فرهنگی که در پیش رو دارد نجات خواهد داد.
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