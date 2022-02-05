تداوم حملات تل آویو به سوریه/ عملکرد موفق پدافند هوایی دمشق

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی اخیراً حملات متعددی را به مناطق مختلف سوریه انجام داده که پدافند هوایی ارتش سوریه بسیاری از این حملات را ناکام گذاشته است. جدیدترین حمله بامداد دوشنبه گذشته بود که طی آن پدافند هوایی سوریه حمله صهیونیست‌ها را دفع کرد. رژیم صهیونیستی تاکنون نتوانسته است از این حملات خود به نتیجه‌ای برسد و همچنان به خط و نشان کشیدن برای دمشق ادامه می‌دهد.

تل آویو پس از ناتوانی از نابودی نظام سوریه و فروپاشی محور مقاومت به بن بست رسیده است. تل آویو نمی‌خواهد که اوضاع سرانجام خوبی برای محور مقاومت پیدا کند. حملات متعدد صهیونیست‌ها به سوریه که با مدرنترین جنگنده‌های ساخت آمریکا هم صورت گرفت است تأثیری بر دمشق نداشته و نتوانسته به تضعیف دولت سوریه منجر شود و روحیه نظامیان ارتش سوریه را از بین ببرد تل آویو پس از ناتوانی از نابودی نظام سوریه و فروپاشی محور مقاومت به بن بست رسیده است. تل آویو نمی‌خواهد که اوضاع سرانجام خوبی برای محور مقاومت پیدا کند. حملات متعدد صهیونیست‌ها به سوریه که با مدرنترین جنگنده‌های ساخت آمریکا هم صورت گرفت است تأثیری بر دمشق نداشته و نتوانسته به تضعیف دولت سوریه منجر شود و روحیه نظامیان ارتش سوریه را از بین ببرد. تل آویو از آغاز بحران در سوریه تاکنون به شیوه‌های مختلف در راستای تحقق اهداف خود یعنی براندازی دولت سوریه و ویران کردن شهرهای سوریه گام برداشته است.

این رژیم علاوه بر کمک‌های فراوان به تروریست‌ها و درمان مجروحان آنها، هر جا که گروههای تروریستی در معرض خطر قرار گرفته‌اند به حمله هوایی به سوریه به بهانه‌های مختلف روی آورده است اما در واقع همه این تحرکات تنها به یک دلیل بوده و آن ناتوانی تروریست‌های مورد حمایت آنها در برابر عملیات‌های موفق و دستاوردهای چشمگیر ارتش سوریه و همپیمانان آن است.

تحرکات رژیم صهیونیستی در طول سال‌هایی که از بحران سوریه می‌گذرد به خوبی نمایانگر این است که صهیونیست‌ها نمی‌خواهند که سوریه تمامیت ارضی یکپارچه داشته باشد. رژیم صهیونیستی تمایل شدید بر بی ثباتی سوریه دارد و حملات آن به سوریه نیز در این راستا تعریف می‌شود.

واقعیت آن است که پذیرش این واقعیت برای رژیم صهیونیستی بسیار سخت است که ارتش سوریه را بر خلاف میل و پس از چند سال جنگ به منظور سرنگون ساختن دولت سوریه مجدداً در نزدیکی خود ببیند و شب و روز با کابوس عدم امنیت از ناحیه محور مقاومت دست و پنجه نرم کند.

قابل توجه این است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از زمان سرنگونی جنگنده اف ۱۶ این رژیم در دهم فوریه ۲۰۱۸، جرأت ورود به حریم هوایی سوریه را ندارد و به موشک‌های هدایت شونده به منظور پرهیز از سرنگونی جنگنده‌های دیگر روی آورده اند که این نشان دهنده این است که پدافند هوایی سوریه در برخورد با جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مجهزتر شده اند.

سرنگونی جنگنده اف ۱۶ صهیونیست‌ها در سال ۲۰۱۸ ضربه بزرگی به این رژیم زد و به افسانه برتری هوایی صهیونیست‌ها پایان داد. پدافند هوایی سوریه از سامانه موشک ضدهوایی دوربرد سطح به هوای «سام» برای سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی استفاده کرد.

واقعیت این است که یورش هوایی صهیونیست‌ها تاکنون راه به جایی نبرده و شکست خورده است. علاوه بر آن ارتش سوریه هم قوی‌تر از قبل شده است و تلاش‌ها برای تضعیف آن از سوی رژیم صهیونیستی راه به جایی نبرده است. ارتش سوریه که مناطق زیادی را به کنترل کامل خود درآورده، قوی‌تر از قبل شده است.

افزایش حملات رژیم صهیونیستی به سوریه اقدامی تحریک آمیز از روی ناامیدی است که هدف اولش تبلیغاتی و نمایانگر سرخوردگی رژیم صهیونیستی پس از شکست در برابر ارتش سوریه و محور مقاومت است افزایش حملات رژیم صهیونیستی به سوریه اقدامی تحریک آمیز از روی ناامیدی است که هدف اولش تبلیغاتی و نمایانگر سرخوردگی رژیم صهیونیستی پس از شکست در برابر ارتش سوریه و محور مقاومت است.

قدر مسلم آن است که حملات رژیم صهیونیستی به اهدافی در سوریه تاکنون ثمری برای تل آویو نداشته است و همانگونه که گفته شد، هدف از این حملات روحیه دادن به گروههای مسلح و تروریستی است.

تل آویو آخرین تیرهای خود را رها می‌کند تا اوضاع سوریه ثبات پیدا نکند. این حملات تل آویو تلاشی بی حاصل برای برهم زدن اوضاع و نشان از هراس از آینده است.

در این راستا به منظور روحیه دادن به تروریست‌ها، ادامه جنگ و هرج و مرج در سوریه و نیز تقویت روحیه جبهه داخلی رژیم صهیونیستی دست به اقداماتی از این قبیل می‌زند. علاوه بر اوضاع غزه و جنوب لبنان؛ ترس بزرگ رژیم صهیونیستی از جبهه جولان و سوریه است.

سوریه به حملات تل آویو پاسخ می‌دهد

چندی قبل فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه درباره حملات مستمر رژیم صهیونیستی گفت: «حملات مستمر اسرائیل علیه سوریه نمی‌تواند بی پاسخ بماند. ما هر لحظه و هر روز در حال پاسخ دادن به این حملات هستیم و تروریست‌ها و حامیان آنها که سوریه را مورد تهاجم قرار دادند، دشمنان سوریه بودند. آنها تروریست‌ها را تسلیح و حمایت کردند و اسرائیل امروز در حال ادامه دادن آن راه است. اسرائیلی‌ها بعد از شکست آن پروژه به حملات مستقیم روی آوردند. شاید نحوه پاسخ امروز با فردا متفاوت باشد. اطمینان خاطر می‌دهم که سوریه به شکل‌های مختلف در حال پاسخگویی به این تجاوزات است، به خصوص از طریق ادامه دادن به تعقیب بقایای گروه‌های تروریستی که اسرائیل حامی بسیاری از آنهاست. برخی توقع دارند پاسخ حمله با هواپیما با هواپیما باشد ولی نباید اسرائیل و حامیان آن فراموش کنند که سوریه شاید از حق خود در پاسخ به چنین حملاتی بگذرد ولی سوریه هیچ‌گاه اصل این مسئله را از یاد نخواهد برد. اسرائیلی‌ها نباید در محاسباتشان دچار اشتباه شوند و باید بدانند سوریه همواره توانایی پاسخگویی به این حملات را دارد».

حقیقت آن است که اینک دولت و ارتش سوریه به راحتی می‌توانند به تعرضات رژیم صهیونیستی پاسخ قاطع دهند؛ اما فعلاً اولویت خود را آزاد سازی ادلب قرار داده اند و مبتنی بر منطق خاص جنگ، اصراری بر گشودن جبهه‌هایی جدید و همزمان برای مبارزه ندارند. بی شک مبتنی بر این نگاه زمانه پاسخگویی به تجاوزهای اسرائیل زیاد دور نخواهد بود حقیقت آن است که اینک دولت و ارتش سوریه به راحتی می‌توانند به تعرضات رژیم صهیونیستی پاسخ قاطع دهند اما فعلاً اولویت خود را آزاد سازی ادلب قرار داده اند و مبتنی بر منطق خاص جنگ، اصراری بر گشودن جبهه‌هایی جدید و همزمان برای مبارزه ندارند. بی شک مبتنی بر این نگاه، زمانه پاسخگویی به تجاوزهای اسرائیل زیاد دور نخواهد بود.

درباره چرایی عدم پاسخ سوریه به حملات صهیونیست‌ها ذکر چند نکته ضروری است؛

نخست، اولویت سوریه پاکسازی این کشور از گروههای تروریستی است که تهدید اصلی علیه امنیت ملی سوریه قلمداد می‌شوند. ارتش سوریه در حال حاضر باید توان خود را برای آزادسازی ادلب قرار دهد نه پاسخگویی به حملات صهیونیست‌ها.

دوم، توجه به موقعیت و حساسیت شرایط منطقه. دمشق اکنون اولویت بندی خاص خود را دارد و نه آن اولویتی که رژیم صهیونیستی به دنبال القا یا تحمیل آن است.

سوم، گشودن جبهه جنگ با صهیونیست‌ها منجر به کند شدن روند مبارزه با تروریسم و احیای عناصر تروریستی و تشدید تحرکات آنها در داخل خاک سوریه می‌شود و این همان خواست تل آویو است. به عبارت دیگر هرگونه پاسخ نسنجیده یا احساسی به رژیم صهیونیستی در واقع خواست تل آویو را محقق می‌کند.

آنچه در پایان می‌توان درباره حملات رژیم صهیونیستی گفت این است که این حملات بیشتر در راستای خوراک رسانه‌ای و از سراستیصال در برابر تقویت روز افزون جبهه مقاومت است. این حملات در راستای استراتژی ژئوپلیتیک- توطئه ای ضد سوریه در نتیجه مواضع اصولی آن به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم است که با حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی انجام می‌شود.