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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۲:۵۴

وزارت نفت سوریه:

جنگ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به بخش نفت سوریه وارد کرده است

جنگ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به بخش نفت سوریه وارد کرده است

طبق اعلام وزارت نفت و منابع معدنی سوریه از زمان شروع جنگ در سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به بخش نفت این کشور وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت نفت و منابع معدنی سوریه اعلام کرد که مجموع خسارت مستقیم و غیر مستقیم در بخش نفت این کشور از ابتدای جنگ در سال ٢٠١١ تاکنون حدود ۱۰۰.۵ میلیارد دلار بوده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که تولید نفت در یک سال گذشته حدود ۳۱.۴ میلیون بشکه با میانگین تولید روزانه ۸۵.۹ بشکه بوده است. طبق اعلام این وزارتخانه روزانه ٧٠ هزار بشکه نفت از طرف اشغالگران آمریکایی و مزدورانش از میادین نفتی سوریه سرقت می‌شود.

وزارت نفت و منابع معدنی سوریه تاکید کرد: از ابتدای جنگ علیه سوریه تعداد شهدای بخش نفت و منابع معدنی به ٢٣٥ شهید و ٤٦ مجروح می‌رسد و ١١٢ نفر دیگر نیز ربوده شدند.

آمریکا با اشغال مناطق شرق و شمال شرق سوریه بیش از ۲۸ پایگاه نظامی احداث کرده است. شبه نظامیان قسد به ابزار آمریکا در این مناطق تبدیل شده‌اند. هدف اصلی آمریکا از اشغال بخش‌هایی از سوریه علاوه بر غارت نفت و منابع زیر زمینی سوریه تلاش برای حضور دائمی در بخشی از خاک سوریه است.

کد مطلب 5417772
محمدرضا مرادی

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