تلاش آمریکا و عربستان برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «حسن عزالدین» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در سخنانی در خصوص انتخابات پارلمانی این کشور، گفت: ما با برادران خود در جنبش أمل و جریان آزاد ملی برای دستیابی به منافع ملی لبنان متحد هستیم.
بر اساس این گزارش، عزالدین در ادامه یادآور شد: انتخابات پارلمانی آتی در لبنان یک مرحله بسیار مهم و حیاتی است. آمریکاییها، سعودیها و فرانسویها روی این انتخابات حساب باز کرده اند. طبیعتاً آنها از این رهگذر به دنبال تأمین منافع خود هستند.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت همچنین افزود: حزب الله همه تلاش خود را برای اجرای یک برنامه ملی در راستای منافع شهروندان لبنانی در انتخابات به کار خواهد بست. آمریکا و عربستان سعودی به دنبال پیروزی نمایندگان مورد نظرشان در انتخابات پارلمانی لبنان هستند و پولهای سیاسی زیادی در این انتخابات هزینه میکنند.
پیشتر «شیخ نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان با اشاره به دخالتهای عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در انتخابات این کشور، گفت: آنچه که فضای انتخابات لبنان را مسموم میکند، دخالتهای آمریکا و عربستان است.
وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: آمریکاییها به دنبال آن هستند تا آنچه را که نتوانستند از طریق جنگ و اعمال فشار محقق سازند، از طریق دخالتهای سیاسی در انتخابات پارلمانی محقق کنند.
چندی پیش «ابراهیم الموسوی» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: آمریکاییها ضمن سو استفاده از اوضاع اقتصادی لبنان برای ایجاد تغییر در اکثریت پارلمانی در این کشور تلاش میکنند.
این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تصریح کرد: آخرین ابزار آمریکا برای مقابله با لبنان، انتخابات پارلمانی این کشور است. لبنانیها هرگز مقاومت را رها نخواهند کرد.
ابراهیم الموسوی در ادامه یادآور شد: متأسفانه بسیاری از لبنانیها نسبت به عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده انفجار مهیب بندر بیروت بدبین هستند. این سخنان پس از آن مطرح شد که پیشتر حزب الله خواستار استعفای قاضی «بیطار» بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده انفجار مهیب بیروت شده بود.
از سوی دیگر، «شیخ علی دعموش» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله اعلام کرد که این گروه هرگونه دخالت آمریکا، غرب و عربستان سعودی در انتخابات پارلمانی آتی در لبنان را مردود میداند.
دعموش تصریح کرد: ما اجازه نمیدهیم که آمریکا، غرب و عربستان خواستهها و گزینههایشان را به ملت لبنان تحمیل کنند. ملت لبنان باید با اراده مستقل خود نمایندگان پارلمان را انتخاب کند.
وی اظهار داشت: وابستگی به اشغالگران و متجاوزان و ترسیدن از تهدیدات آنها با ارزشهای ملی در تعارض است و استقلال کشور را با مخاطره مواجه میسازد. پذیرفتنی نیست که یک کشور به باج خواهیهای خارجی تَن در دهد.
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