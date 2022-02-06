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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴

با انتخاب داوران بنیاد شهید انجام می‌شود؛

اهدای جایزه بنیاد شهید به ۲ فیلم و ۳ تئاتر جشنواره‌های فجر

اهدای جایزه بنیاد شهید به ۲ فیلم و ۳ تئاتر جشنواره‌های فجر

معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به ۲ فیلم چهلمین جشنواره فیلم فجر و ۳ تئاتر چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر جایزه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی حسینی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیر گروه تلویزیونی شاهد اعلام کرد معاونت فرهنگی بنیاد شهید با حضور داوران این معاونت به چند اثر از چهلمین جشنواره فیلم فجر و چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که مرتبط با مفاهیم ایثار، مقاومت و فرهنگ شهادت هستند، جایزه اهدا می‌کند.

بر این اساس ۲ فیلم بخش تجلی اراده ملی چهلمین جشنواره فیلم فجر و ۳ تئاتر چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به انتخاب داوران تعیین شده، جایزه نقدی و لوح سپاس معاونت فرهنگی بنیاد شهید را دریافت می‌کنند.

کد مطلب 5418003
آروین موذن زاده

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