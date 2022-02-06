به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی حسینی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیر گروه تلویزیونی شاهد اعلام کرد معاونت فرهنگی بنیاد شهید با حضور داوران این معاونت به چند اثر از چهلمین جشنواره فیلم فجر و چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که مرتبط با مفاهیم ایثار، مقاومت و فرهنگ شهادت هستند، جایزه اهدا میکند.
بر این اساس ۲ فیلم بخش تجلی اراده ملی چهلمین جشنواره فیلم فجر و ۳ تئاتر چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به انتخاب داوران تعیین شده، جایزه نقدی و لوح سپاس معاونت فرهنگی بنیاد شهید را دریافت میکنند.
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