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کد مطلب 5419509
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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۳۰

پنجره مهر؛

روزنوشت انقلاب؛ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۷

روزنوشت انقلاب؛ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۷

روایت هایی از لحظه های ناب انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ را در این فیلم مشاهده می کنید.

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