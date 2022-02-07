دریافت 20 MB کد مطلب 5419509 https://mehrnews.com/xX5cf ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۳۰ کد مطلب 5419509 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۳۰ پنجره مهر؛ روزنوشت انقلاب؛ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۷ روایت هایی از لحظه های ناب انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ را در این فیلم مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط روزنوشت انقلاب؛ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزنوشت انقلاب؛ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزنوشت انقلاب؛ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزنوشت انقلاب ؛ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزنوشت انقلاب؛ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزنوشت انقلاب ؛ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزنوشت انقلاب ؛ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزنوشت انقلاب؛ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ برچسبها انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره) 22 بهمن دهه فجر
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