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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۲۱

مدیر اجرایی دارالقرآن خانه کارگر:

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره قرآنی فجر برگزار شد

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره قرآنی فجر برگزار شد

محمد صادق محسنی کبیر مدیراجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر کشور گفت: مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره قرآنی فجر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق محسنی کبیر مدیر اجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر کشور گفت: مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره قرآنی فجر برگزار شد.

وی گفت: این جشنواره امسال به شکل ملی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به شکل کاملاً غیر حضوری و از طریق فضای مجازی و مسابقات تلفنی و پیامکی در بین ۱۰ هزار نفر برگزار شد.

وی گفت: جشنواره امسال در ۲۲ رشته و در گروه حفظ شامل حفظ ۵ جز اول، ۱۰ جز، ۲۰ جز کل، حفظ سوره مبارکه فجر، جز ۳۰و حفظ ۱۰ سوره از قرآن (ویژه کودکان)، قرائت شامل صوت و لحن، ترتیل، اذان و ذکر صلوات با صوت خوش، تفسیر شامل ترجمه، مفاهیم و تفسیر سوره مبارکه فجر و هنر شامل خوشنویسی آیات قرآن و نقاشی موضوعی قرآن (ویژه کودکان) برگزار شد.

وی در آخر افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره در سالن ۱۷ شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مسئولین عالی رتبه کشوری و قرآنی و جمعی از برگزیدگان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

کد مطلب 5421047

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