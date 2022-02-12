به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح شنبه در دیدار با امام جمعه اصلاندوز نقش روحانیون در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی را مهم برشمرد و اظهار کرد: بالاترین شرافت برای روحانیون خادمی اهل بیت (ع) بوده و در هر فعالیت و موقعیت اجتماعی باشند افتخار بزرگ طلبگی را همچنان حفظ کرده و در خدمت مردم و پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب هستند.

وی بر ضرورت اجرای فعالیت‌های خدماتی در حوزه اجتماعی توسط روحانیون تاکید کرد و گفت: از مسائل مهم فرهنگی و تبلیغی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که روحانیون باید در کنار تبلیغ و فعالیت‌های مذهبی، به خدمات اجتماعی نیز وارد شده و امامت شهر و محلات محل فعالیت خود را تحت پوشش قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل با تاکید بر اهمیت توجه به کارکرد و جایگاه مساجد در مسائل مختلف جامعه گفت: طرح تحول اجتماعی مسجد محور نگاه به مسجد را احیا کرده و باعث رونق آن می‌شود. که در این میان روحانیون به عنوان امامان محلات نقش اساسی در این تحول داشته و باید در احیای کارکرد واقعی مساجد به عنوان هسته مرکزی فعالیت‌ها بیش از پیش تلاش کنند.

روحانیون مدافع حقوق عامه و زبان گویای مردم اند

حجت الاسلام جعفرزاده در ادامه روحانیون را واسط بین مردم و حکومت عنوان کرد و افزود: علما باید زبان گویای مردم بوده و در دفاع از حقوق عامه مجاهدانه وارد میدان شوند چرا که اصل انقلاب و به ثمر رسیدن این جریان مردمی با حمایت و هدایت روحانیون مبارز صورت گرفته و اکنون نیز باید با همان روحیه انقلابی پیش رفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با انتقاد از بی توجهی به معیشت روحانیون در بودجه دولت گفت: متأسفانه میزان بودجه فرهنگی و قرآنی در حد بسیار ناچیز به میزان ۷۵۰ میلیون تومان بوده و نسبت به مسائل معیشتی روحانیون نیز غفلت شده که نیاز به توجه از سوی دولت دارد و ما همچنان پیگیر افزایش اعتبار برای سال آینده هستیم.

وی بر ضرورت ساماندهی حوزه و حوزویان تاکید کرد و گفت: مراجع تقلید، مسئولین حوزه و فعالان فرهنگی و دینی بر ضرورت انسجام بخشی و ساماندهی امور تبلیغی و حوزوی تاکید دارند اما تاکنون تصمیم جامع و کاربردی ارائه نشده است.

وی بر فعالیت گسترده مساجد و روحانیون در استان اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل ۱۸۵۰ مسجد با تعداد ۱۰۰۰ روحانی فعالیت‌های فرهنگی و دینی دارند که توزیع بودجه فرهنگی ناچیز بین این نهادهای فرهنگی و تبلیغی مشکلات و نواقص بسیاری با خود بهمراه دارد.

حجت الاسلام جعفرزاده اهدای زمین رایگان و تأمین مسائل معیشتی روحانیون مستقر در روستاها را از ضروریات اصلی در تعامل با بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: واگذاری زمین کساوری به طلاب و استفاده روحانیون از این اراضی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد روستاها باید مطرح و پیگیری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به نیاز شهرستان اصلاندوز برای راه اندازی اداره تبلیغات اسلامی در این شهرستان گفت: دولت اجازه توسعه زیر ساخت و ادارات را نمی‌دهد و سازمان نیز به دنبال ایجاد اداره مستقل نیست اما یک نفر نیروی فرهنگی به عنوان نماینده تبلیغات اسلامی در شهرستان اصلاندوز اعزام خواهد شد و لازم است رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارس آباد نیز در شهرستان اصلاندوز مستقر شود.

شهرستان اصلاندوز نیازمند توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی

در ادامه حجت الاسلام عظیم اسدزاده امام جمعه اصلاندوز در سخنانی با تقدیر از حضور مجموعه تبلیغات اسلامی در این شهر مرزی بر ضرورت توجه بیشتر بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: با وجود مرزی و محروم بودن شهرستان، روحانیون طرح هجرت و مستقر فعالیت‌های خوبی در این منطقه ارائه می‌دهند اما برای انسجام بخشی به فعالیت‌ها نیاز به راه اندازی ادارات تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهرستان هستیم.

وی به وجود ۵۰ کیلومتر خط مرزی شهرستان اصلاندوز با کشور آذربایجان اشاره کرد و گفت: هیچ گونه مانع مرزی در این شهرستان وجود ندارد و این امر معضل بزرگی در مسائل فرهنگی و اجتماعی این شهرستان بوده و حوزه تربیتی نوجوانان و جوانان را تهدید می‌کند.

امام جمعه اصلاندوز بر ضرورت تقویت رسانه‌های استانی و شبکه‌های ملی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: متأسفانه شبکه‌های رسانه‌ای کشورهای آذربایجان و ترکیه به سهولت در این شهرستان قابل دسترسی بوده و در مقابل شبکه‌های استانی و ملی از دسترس خارج اند و نیاز به تقویت این شبکه‌ها در این شهرستان مرزی است.

حجت الاسلام اسدزاده بزرگترین معضل اجتماعی شهرستان اصلاندوز را قاچاق مواد مخدر عنوان کرد و گفت: شهرستان‌های پارس آباد و اصلاندوز به لحاظ مرزی بودن در معرض تهدید آسیب بزرگ اجتماعی قاچاق مواد مخدر است که علاوه بر خدمات نیروهای انتظامی بایستی فرهنگ سازی و همچنین توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار به صورت گسترده در این شهرستان مهیا شود تا این معضل بزرگ رفع شود.

امام جمعه اصلاندوز با ابراز رضایت از فعالیت شایسته روحانیون در این شهرستان گفت: روحانیون با وجود عدم برخورداری مناسب از تسهیلات معیشتی و امکانات رفاهی، مجاهدانه در خط دفاع از ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلاب در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی روحانیون تاکید کرد و گفت: روحانیون به عنوان فعالان عرصه فرهنگی و تبلیغی، در دریافت تسهیلات و نیز مسکن مورد بی مهری قرار گرفته و با حداقل دریافتی و حقوق ناچیز به ارائه خدمات می‌پردازند لذا باید در اختصاص زمین و مسکن به این قشر فعال اقدامات لازم صورت گیرد.