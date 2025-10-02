شوراهای فرهنگی و قرآنی در روستاها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح عصر پنجشنبه در دیدار با جمعی از طلاب هجرت شهرستان دشتستان، ضمن تقدیر از تلاشهای خالصانه و جهادی طلاب هجرت، بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم با مردم و استمرار حضور تبلیغی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: روحانیت با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، بهویژه مسجد، نقش بیبدیل خود را در تربیت نسل جوان ایفا کند و تلاش کند مساجد بهعنوان پایگاه اصلی فعالیتهای دینی و اجتماعی بیش از پیش فعال باشند.
امام جمعه دشتستان با اشاره به ضرورت سازماندهی فعالیتها در مناطق روستایی گفت: تشکیل و فعالسازی شوراهای فرهنگی و قرآنی در روستاها و مساجد، یک راهکار ضروری و راهبردی برای انسجام فعالیتهای دینی، تربیتی و اجتماعی است. این شوراها میتوانند با مشارکت جوانان، معتمدین محلی، فعالان فرهنگی و طلاب، فضای روستاها را متحول و پویاتر کنند.
وی بر بهرهگیری از ظرفیت جوانان روستاها و هدایت فعالیتهای اجتماعی در مساجد تأکید کرد و افزود: مردم روستاها از دین مداری عمیقی برخوردار هستند و تنها نیازمند انسجام و هدایت صحیح هستند تا بتوانند محور تحول فرهنگی باشند.
در این نشست، مسائل و مشکلات تبلیغی در مناطق روستایی و محروم شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، طلاب حاضر ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای فرهنگی، قرآنی و اجتماعی خود، به بیان دغدغههایی همچون کمبود امکانات، نیاز به انسجام تبلیغی و ضرورت حمایتهای محلی پرداختند.
در پایان این نشست، مقرر شد معاونت تبلیغ شهرستان دشتستان با همکاری دفتر امام جمعه، ساز و کار اجرایی تشکیل شوراهای فرهنگی و قرآنی را تدوین کند و آن را برای اجرا به طلاب هجرت ابلاغ کند.
