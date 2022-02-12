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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۵۸

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری:

جشنواره موسیقی فجر در چهارمحال وبختیاری مجازی شد

جشنواره موسیقی فجر در چهارمحال وبختیاری مجازی شد

شهرکرد- معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره موسیقی فجر در استان به صورت مجازی برگزار می شود.

شهرام فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع سویه امیکرون در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: اولویت هر کاری حفظ و حراست از جان مردم است به همین منظور جشنواره موسیقی فجر به صورت مجازی در استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سه تیم به مرحله نهایی موسیقی راه یافته است، مطرح کرد: برنامه گروه‌های موسیقی در چهارمحال و بختیاری طی سه روز ضبط خواهد شد و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه این برنامه‌ها به صورت برخط منتشر می‌شود.

معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۵ گروه موسیقی در استان فعال است، تصریح کرد: امسال جشنواره موسیقی فجر به دلیل شیوع کرونا کمتر از قبل مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است.

فرجی با بیان اینکه کرونا به حوزه هنر آسیب فراوان وارد کرده است، گفت: عدم برگزاری نمایشگاه، جشنواره‌های هنری، تعطیلی طولانی مدت تئاتر و کنسرت‌های موسیقی از جمله آسیب‌های وارد شده به حوزه هنر در دوران کرونا است.

کد مطلب 5422916

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