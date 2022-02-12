کارگران دهه شصتی گیلانی برنده سیمرغ بهترین فیلمبرداری فیلم فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم فجر شامگاه گذشته برگزاری و برگزیدگان این دوره از جشنواره در بخش‌های مختلف مشخص شدند.

استان گیلان نیز در میان دریافت کنندگان سیمرغ بلورین یک سهمیه داشت که در بخش بهترین فیلمبرداری کسب شد.

گفتنی است «آرمان فیاض» جوان دهه شصتی اهل شهرستان لاهیجان موفق شد در چهلمین جشنواره فیلم فجر با نظر هیئت داوران سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری را برای فیلم «برف آخر» کسب کند.

» آرمان فیاض» متولد ۱۳۶۱ دارای مدرک کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر و معماری است و در کارنامه کاری وی مدیریت فیلمبرداری بیش از ١٠٠ فیلم کوتاه، بلند و مستند، از جمله فیلم‌های کوتاه: چله، تاسیان، اول پاییز و فیلم‌های بلند حمید هما، کارد و کلوچه و همچنین ساخت ۶ فیلم کوتاه شامل «هنگام»، «آهنگی که با تو شنیدم»، «شکوفه‌های سپید زیر نور ماه می‌رقصند»، «چای»، «مانیکور» دارد.

فیلم کوتاه «مانیکور» یکی از موفق ترین و پر افتخارترین آثار چند سال اخیر سینمای ایران در جشنواره‌های بین المللی محسوب می‌شود.

آرمان فیاض آبان ماه امسال برای مدیریت فیلمبرداری فیلم کوتاه «ارفاق» ساخته رضا نجاتی بهترین فیلمبردار سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را کسب کرد.

فیلم سینمایی «برف آخر» ساخته امیر حسین عسگری نخستین فیلم سینمایی است که آرمان فیاض مدیریت فیلمبرداری آن را بر عهده داشت که موفق به کسب جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری در چهلمین جشنواره فیلم فجر امسال شد.