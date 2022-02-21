استحاله ۲ زن به یک «چمدان»/ قصدمان تحریک احساسات مخاطب نیست

آریو راقب کیانی کارگردان نمایش «چمدان» که این روزها در تماشاخانه اهورا روی صحنه است درباره شکل‌گیری این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «چمدان» نوشته کوبو آبه نویسنده ژاپنی است که سال ۹۴ فرهاد آئیش آن را روی صحنه برده بود و فکر می‌کنم نمایش ما دومین اجرا از این متن در ایران باشد. تمام تلاش گروه در اجرای نمایش «چمدان» معطوف به این بود که کار به سمت ایرانیزه شدن نرود و در عین حال اثری فرامرزی باشد به این شکل که نه نمایش اثری صرفاً ژاپنی باشد و نه ایرانی.

وی درباره تغییراتی که در متن ایجاد شده است، توضیح داد: تغییرات هم به مقدمه و پیش داستان و هم به پایان بندی نمایش ارتباط دارد در واقع آن چیزی که در نمایشنامه رخ می‌دهد با آن چیزی که در نمایش «چمدان» اتفاق می‌افتد متفاوت است. ۲ کاراکتر زن نمایشنامه کوبو آبه در متن اصلی ویژگی‌های فاعلانه‌تری دارند اما در این نمایش شخصیت‌ها منفعلانه‌تر عمل می‌کنند.

راقب کیانی درباره داستان و مضمون نمایشنامه بیان کرد: این نمایش روایتگر قصه ۲ زن است که در تلاش هستند درِ چمدانی قفل‌شده را باز کنند و از درون آن باخبر شوند. چمدان در این اثر با نگاه سمبلیستی و نمادگرایانه می‌تواند خیلی از اتفاقات زندگی ما باشد که به صورت سربه مهر باقی مانده‌اند و ما جرات نکردیم به سمتشان برویم. البته در داستان اتفاقات چندلایه دیگری هم رخ می‌دهد مانند اینکه رابطه زناشویی چه تاثیری در بروز این اسرار دارد و یا مجرد یا متاهل بودن یک پدیده خارج از ذهن و بیرونی را به چه شکلی رقم می‌زند.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: نمایش «چمدان» اثری ابزورد است و از فضایی سوررئال برخوردار است از این رو نمی‌توانم بگویم مخاطب در این نمایش قرار است بخندد بلکه ممکن است زهرخندی بر لبانش نقش ببندد. ما قصدمان از اجرای «چمدان» خنده گرفتن و تحریک احساسات تماشاگران نبوده است بلکه تلاش ما این بوده که آنها را به فکر فرو ببریم. این نمایش را نمی‌توان صرفاً با گیرنده‌های احساسی دریافت کرد بلکه این اثر را باید با تفکر دید.

وی درباره فضاسازی نمایش بیان کرد: بک استیج نمایش با ۴ فنس پوشانده شده تا برای فضای ۲ نفره این زن‌ها یک حریم درست کنیم اما کم کم این حریم از طرف عامل مردانه که در نمایش ما همان چمدان است، جابجا شده و هرچه می‌گذرد این عرصه به زن‌ها تنگ می‌شود و در نهایت باعث استحاله و دگردیسی آنها شده و با تغییری تبدیل به چمدان می‌شوند که این فنس‌ها جابجایی انسان به شی را به مخاطب القا می‌کنند.

وی در پایان صحبت‌هایش از میزان استقبال مخاطبان از نمایش گفت: متاسفانه به دلیل همزمانی اجرای نمایش با جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر و همینطور سویه جدید کرونا آنطور که انتظار داشتیم از نمایش استقبال نشد. گروه ما برای اجرای نمایش زحمت زیادی کشیدند اما شرایط به شکل دیگری رقم خورد.

مهسا سیاری، الناز شاهوردی و علیرضا یلوه بازیگران این نمایش هستند که تا ۶ اسفند ساعت ۲۱ در تماشاخانه اهورا روی صحنه خواهد بود.