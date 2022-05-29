پیمان چراغی کارگردان نمایش «گره گاه» درباره روند آماده سازی این نمایش که از ۸ خرداد ماه اجرای خود را آغاز می‌کند، گفت: نمایش «گره گاه» نوشته مسعود ترابی است که از امروز ۸ خرداد ماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه اهورا روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی اولین تجربه حرفه‌ای من در کارگردانی محسوب می‌شود و پیش از این بیشتر در زمینه تهیه کنندگی تئاتر فعال بودم. از آنجا که نمایش اثری پرپرسوناژ است و ۴ قصه متفاوت را با خط داستانی یکسان دنبال می‌کند، آماده سازی کار برای من به عنوان اولین تجربه چالش برانگیز بود.

وی ادامه داد: با همراهی گروه اجرایی، بازیگران و همچنین مشاوره‌های مسعود ترابی تلاش کردم روند آماده سازی نمایش تجربه دلپذیری برای همه ما باشد. معتقدم هنوز هم تئاتر خوب خودش می‌تواند خودش را تبلیغ کند و دهان به دهان بین مخاطبان بچرخد و دیده شود که امیدوارم برای نمایش «گره گاه» هم همین اتفاق بیفتد و مورد توجه قرار گیرد.

چراغی درباره موضوع و مضمون نمایش اظهار کرد: تم نمایش عشق و مسائل روز جامعه در دوره‌هایی است که نمایش می‌دهیم. داستان «گره گاه» در یک سینما اتفاق می‌افتد و چهار مقطع زمانی مختلف در سال‌های ۱۳۳۴، ۱۳۵۴، ۱۳۷۴ و ۱۴۰۱ و اتفاقاتی را که برای خانواده‌ای که صاحب این سینما هستند، می‌افتد به تصویر می‌کشد.

وی با بیان اینکه تمرینات نمایش ۳ ماه به طول انجامیده، گفت: طی سه ماه تمرین و هماهنگی با ۱۹ بازیگر و ۱۱ نوازنده گروه موسیقی سعی در آماده کردن این نمایش ۷۵ دقیقه‌ای داشتیم. تلاش زیادی برای کوتاه کردن نمایش صورت گرفت تا کار از حوصله مخاطب خارج نشود چون اگر می‌خواستیم طبق برآورد اولیه پیش برویم زمان نمایش بیش از ۱۱۰ دقیقه می‌شد.

چراغی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد که این اثر نمایشی یک درام اجتماعی است که به شیوه رئالیستی اجرا می‌شود اما در برخی فضاسازی‌ها پیرو مکتب اکسپرسیونیست است و تلاش شده المان‌های تصویری و صحنه پردازی نمایش در همین راستا انجام گیرد.

نمایش «گره گاه» به کارگردانی پیمان چراغی از یکشنبه ۸ خرداد ماه در تماشاخانه اهورا به صحنه می‌رود.

گره گاه یک درام اجتماعی است که سعی در به تصویر کشیدن مشکلات نسل‌های مختلف دارد؛ معضلات و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی در چهار اپیزود با داستان‌های متفاوت در این نمایش به تصویر کشیده خواهد شد.